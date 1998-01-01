Новости Туроператор «TUI Россия» раскрыл свои летние планы В планах компании – почти двукратное увеличение объемов и ряд новых направлений

Туроператор «TUI Россия» в 2019 году планирует отправить на отдых 1,3 млн туристов, увеличив свои объемы и число регионов вылета почти в два раза в сравнении с 2018 годом. При этом чартерные программы туроператора будут выполняться из более чем 20 городов России, - сообщает АТОР. По информации туроператора, в сезоне «Лето-2019» TUI значительно увеличит свои объемы по таким направлениям, как Турция, Кипр, Черногория и Хорватия. Самый большой прирост запланирован по Турции, Кипру, Испании и Черногории. Среди новинок 2019 году в TUI анонсировали такие направления, как Иордания и Доминикана. Новинками сезона станут также туры с прямыми перелетами в Пафос (Кипр) и Жирону (Испания) и расширенная программа полетов в летнюю Албанию. В сфере внутреннего туризма в этом году летняя полетная программа туроператора будет выполняться более чем из 20 городов России. Таким образом, региональная программа туроператора станет в два раза больше, чем годом ранее. Основные партнеры TUI Россия в летнем сезоне 2019 года – авиакомпании «Уральские авиалинии», iFly и AZUR air Полетная программа «TUI Россия» в Турцию в летнем сезоне 2019 года запланирована более чем из 20 городов России. Из Москвы в Анталью для туристов TUI будут доступны чартеры авиакомпании «Уральские авиалинии», блоки мест на AZUR air и S7 Airlines (ежедневно). Ежедневно будут выполняться также рейсы по маршруту Москва – Даламан, а из Москвы в Бодрум – пять раз в неделю. Полетная программа TUI в Грецию в летнем сезоне 2019 года будет включать Крит и Корфу. Чартерные рейсы в Грецию будут выполняться авиакомпанией «Уральские авиалинии» из Москвы: на Крит по четвергам и воскресеньям с 23 мая до 12 октября 2019, на Корфу – по средам и субботам с 18 мая по 12 октября. Также в ассортименте TUI есть туры в Грецию на базе регулярной перевозки: Москва – Санторини, Москва – Миконос, Москва – Парос. Полетная программа в Тунис (Энфида) у TUI рассчитана с 27 апреля по 12 октября и будет выполняться из Москвы авиакомпанией «Уральские авиалинии» по вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Программа в Тунис из Петербурга (с 26 апреля по 13 октября) базируется на блоках мест на AZUR air (рейсы по вторникам, четвергам и воскресеньям). На Кипр в этом году TUI будет летать из четырех городов России. Рейсы по маршруту Москва – Ларнака со 2 марта по 24 апреля будут выполняться по средам и субботам, а с 29 апреля по 14 мая – по понедельникам и вторникам («Уральские авиалинии»). С 27 апреля по 20 октября рейсы в Ларнаку будут выполняться ежедневно авиакомпаниями AZUR air из Внуково и S7 Airlines из Домодедово. Программа из Санкт-Петербурга в Ларнаку запланирована с 27 апреля по 16 октября, вылеты – по средам и субботам на бортах AZUR Air. В этом году TUI впервые запускает и полетную программу из Москвы в Пафос. Рейсы будут выполняться с 25 мая по 26 октября на крыльях «Уральских авиалиний» (по средам и субботам). На маршруте будет стоять борт А-321. Подробнее о программе в Пафос – здесь. Чартерная программа в Италию (Калабрия) будет выполняться с 31 мая по 4 октября авиакомпанией «Уральские авиалинии». Рейсы – по вторникам и пятницам. С 6 апреля по 26 октября, также на чартерах «Уральских авилиний», будет выполняться еще одна полетная программа для отдыха на Адриатической Ривьере (Эмилия-Романья и Марке) – с прилетом в Римини (рейсы по средам и субботам с 6 апреля по 26 октября). Чартерная полетная программа TUI в Испанию (Каталония) в 2019 году имеет два пункта прилета: это рейсы Москва – Барселона (25 мая до 6 октября, по вторникам, средам, субботам и воскресеньям) и Москва – Жирона (с 25 мая по 28 сентября, по средам и субботам). Рейсы будут выполняться на бортах «Уральских авиалиний». В летнем сезоне компания также предлагает отдых на испанской Майорке: TUI берет блоки мест на рейсах авиакомпании AZUR air (выполняются по средам, четвергам, субботам и воскресеньям с 22 мая по 6 октября). Чартерная полетная программа TUI в Болгарию (Бургас) стартует 31 мая и заканчивается 16 сентября. Рейсы будут выполняться из Москвы авиакомпанией «Уральские авиалинии» по понедельникам и пятницам. В ассортименте компании также есть GDS-туры в Бургас и Варну с вылетом из Москвы (с 1 мая по 30 сентября). Полетная программа в Хорватию (Пула) из Москвы будет выполняться на крыльях «Уральских авиалиний» с 1 июня по 6 октября (среда, суббота, воскресенье). Из Санкт-Петербурга вылеты в Пулу будут осуществляться с 26 июня по 13 октября (по воскресеньям) на бортах S7 (эксклюзивно: блоки мест на этих рейсах есть только у TUI). В Черногорию летом 2019 года TUI будет летать из Москвы (с 25 мая по 6 октября, ежедневно) и Санкт-Петербурга (с 1 июня по 29 сентября, по вторникам, четвергам и субботам). Рейсы из Москвы будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», а из Петербурга – Red Wings. Наконец, в соседнюю Албанию TUI будет выполнено 8 рейсов в период с 18 июня по 22 августа. Авиаперевозку в Тирану будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии». /TOURBUS.RU

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