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20 февраля
Visit Russia требует «перезагрузки»
Эксперты комментируют идею Минэкономразвития о новой схеме продвижения нашей страны за рубежом

Власть готова активно участвовать в продвижении России как туристического направления и внутри страны, и за рубежом. Для этого Минэкономразвития проведет «перезагрузку» всей системы, - сообщает «Интерфакс».

«Глобальная конкуренция за туриста – это задача, которая во многом решается с помощью государства. Мировая практика – это продвижение брендов государством совместно с участниками бизнеса и регионами», – заявил заместитель министра экономического развития России, курирующий туризм, Сергей Галкин в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

 

По его словам, основная задача министерства в этом году в сегменте привлечения туристов – «перезагрузить» систему Visit Russia.

«Государство  должно подставить необходимое плечо для того, чтобы продвижение России за рубежом было синхронизировано с продвижением регионов и бизнеса.

Для этого можно создать федеральный центр маркетинга, который был бы центром компетенции и обладал бы компетенцией и возможностью продвижения, как на внешнем, так и на внутреннем рынках», - отметил г-н Галкин.

 

Комментируя эту новость,Александр Курносов, заместитель генерального директора Академсервиса, отметил в интервью нашему порталу: «На мой  взгляд,  основная  проблема  с этим  проектом - это  отсутствие  необходимого  финансирования,  работа  руководителей офисов зачастую  на общественных  началах и отсутствие KPI (Ключевые показатели эффективности), которые  позволяют  судить  об  эффективности  работы офисов».

Напомним, что   маркетинговая кампания продвижения турпотенциала России под названием Visit Russia была запущена в 2015 году. Стратегия предполагает открытие туристических представительств в разных странах, развитие информационного партнерства между этими офисами и регионами России, туристическими, транспортными компаниями и СМИ.

Ростуризм за последние три года заявлял об открытии офисов Visit Russia в таких странах, как Китай, Иран, Вьетнам, ОАЭ, Италия, Испания, Австрия, Британия, Германия, Кувейт и других.

 

В то же время, в ноябре прошлого года стало известно об открытии дубайского офиса Visit Petersburg, который  стал восьмым по счету официально открытым представительством города на Неве за рубежом. В настоящее время аналогичные офисы такжеработают в Париже, Гонконге, Тегеране, Дели, Мумбаи, Лейпциге и на Тайване.

Сообщалось, что, независимо от Visit Russia, планируется открыть больше десятка таких офисов, представляющих туристические и деловые интересы Северной столицы. При этом, как правило, открытие офисов осуществляется с минимальным финансовым участием властей Петербурга, поскольку они создаются на базе тех или иных компаний, специализирующихся на туризме или визовом обслуживании.    

/TOURBUS.RU


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