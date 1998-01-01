Новости Горячие авиановости Авиакомпания iFly начинает полеты из Жуковского/ Минтранс потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади "Победы"/ Семью с детьми сняли с рейса Самара-Гоа из-за пьяного дебоша

Авиакомпания iFly начинает полеты из Жуковского Базирующаяся во "нуково чартерная авиакомпания iFly уже завтра запустит рейсы из подмосковного аэропорта"Жуковский. Согласно информации на сайте "Жуковского", 21 февраля iFly начнет выполнять полеты в китайский курортный город Санья (остров Хайнань). Других подробностей о рейсе там пока не приводится, - сообщает «Интерфакс». Перед открытием "Жуковского" в 2016 году гендиректор его управляющей компании "Рампорт Аэро" Томас Вайшвила говорил, что iFly может стать первой авиакомпанией, рейсы которой будут обслуживаться в аэропорту. Но в результате iFly так и не начала полеты из "Жуковского". В конце прошлого года сообщалось, что iFly получила допуски Росавиации к регулярным полетам из "Жуковского" в Афины, Милан и Хельсинки. В пресс-службе iFly "Интерфаксу" тогда подтвердили, что обсуждают с аэропортом открытие рейсов в первом полугодии 2019 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", 25% iFly принадлежат коммерческому директору и основателю туроператора TEZ Tour Александру Буртину, 66% — через ООО "ГАМ" его сыну Ивану, 9% — у компании "Шелковый путь", подконтрольной гонконгской Joy Tour Global. Минтранс потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади "Победы" Минтранс РФ потребовал проверить авиакомпанию «Победа» " в части нарушения законодательства при утверждении правил провоза ручной клади". Новые правила провоза ручной клади "Победы" вступили в силу 18 февраля. Пассажиру предлагается выбрать один из двух вариантов перевозки. Первый — без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см. При выборе второго способа предлагается только одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному федеральными авиационными правилами. "Мы буквально в точности до запятой исполнили требования федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях: в их интересах мы сохраняем действующую и привычную клиентам редакцию — без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов", — заявлял ранее в феврале гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. "Минтранс России обращает внимание, что подобное понуждение пассажира к выбору противоречит федеральным авиационным правилам "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", — говорится в сообщении министерства. Семью с детьми сняли с рейса Самара-Гоа из-за пьяного дебоша Вылет пассажирского лайнера из Самары в Гоа (Индия) пришлось прервать из-за буйной компании пьяных дебоширов. Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах организации воздушного движения, инцидент произошел накануне вечером на борту "Боинга" авиакомпании Azur Air с туристами, направлявшимися на отдых на индийский курорт. "При выруливании самолета на предварительный старт командир связался с диспетчерами и доложил, что несколько молодых пассажиров, злоупотребив алкоголем перед вылетом, устроили дебош. Взлетать и осуществлять длительный перелет в таких условиях командир отказался в интересах безопасности остальных пассажиров", — расссказал источник. Самолет вернули к терминалу. "На борт была вызвана полиция. С рейса сняли молодую женщину и семью с двумя детьми, родители которых были в числе зачинщиков. Все взрослые были сильно пьяны", — сказал источник. В начале февраля стало известно, что транспортные полицейские в 2018 году сняли с самолетов более 900 нарушителей, 63 из них были привлечены к уголовной ответственности. Согласно данным МВД, всего в 2018 году, в связи с деструктивным поведением не было допущено к перевозке воздушными судами 2174 авиапассажира, из них 168 были привлечены к уголовной ответственности. /TOURBUS.RU

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