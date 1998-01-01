Новости Погранслужба ФСБ РФ подвела окончательные итоги выездного турпотока в минувшем году В лидерах роста российского турпотока в 2018 году – Турция, ОАЭ, Италия и Тунис

Пограничная служба ФСБ РФ сообщила полные данные о выезде российских граждан за рубеж за все четыре квартала 2018 года, - сообщает АТОР. При этом выяснилось, что на выездном рынке произошла коррекция: общий годовой прирост выездного турпотока вчетверо меньше, чем в 2017 году, при этом половину всего прироста обеспечила одна страна – Турция. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, всего за 2018 год российскими гражданами было совершено 44 551 092 поездки за пределы Российской Федерации. Это на 6,1% больше, чем в 2017 году (41 987 245 поездок). В 2018 году 13,762 млн поездок (или 30,8% из общего их количества) было совершенно россиянами в ближнее зарубежье. Это на 2,8% больше, чем в 2017 году. Традиционно, подавляющее большинство поездок россиян в эти страны совершаются с нетуристическими целями, относительно значительная доля туристических поездок характерна только для Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана, а также Абхазии. По общему объему лидеры в этом сегменте выездного рынка – Абхазия (4,511 млн поездок, +3,5%), Казахстан (3,180 млн, нулевой рост) и Украина (2,332 млн, +0,2%). Самый большой прирост количества российских прибытий пришелся на такие страны, как Грузия (годовой прирост +11,8%). В приграничные с Россией страны дальнего зарубежья (Китай, Монголию, Польшу, Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию) в 2018 году было совершено 10 326 137 поездок граждан РФ, что всего на 0,9% больше, чем в прошлом году. В большинстве своем, как и ранее, в эти страны россияне ехали с нетуристическими целями. Лидирует Финляндия – 3,671 млн поездок (только 271 тыс. из них были совершены с целью туризма), на втором месте Китай – 2,251 млн поездок (739 тыс. поездок, по данным Погранслужбы, – с целью «туризм»), на третьем Эстония – 1,8 млн поездок (из них 29 тыс., по данным Погранслужбы ФСБ РФ, – с целью «туризм»). По сравнению с 2017 годом на 11% уменьшилось число поездок граждан России в Польшу, на 22% вырос выездной поток в Монголию. Китай показал общий прирост в 2,03%, но при этом в 2018 году количество россиян, выезжавших в Китай и указавших целью свой поездки «туризм», уменьшилось на 14,6%, что, вероятно, связано с известными трудностями самого массового, хайнаньского, направления. В то же время количество указавших «туризм» россиян на таких выездных приграничных направлениях, как Латвия и Эстония, выросло на 11 и 16% соответственно. Что касается выездного потока в страны дальнего зарубежья (за исключением приграничных стран), то в 2018 году его доля в общем количестве поездок составила почти половину (45,7%) от общего количества поездок россиян за рубеж. Всего россияне совершили в прошлом году в эти страны 20 353 710 поездок, что на 10,8% больше, чем в 2017 году. Преимущественно в эти страны россияне ехали с туристическими целями, включая бизнес-туризм. В топ-10 стран дальнего зарубежья, за исключением приграничных государств, куда выехало больше всего россиян в 2018 году, вошли: Турция (5,901 млн поездок, прирост к 2017 году + 26,64%) Германия (1,408 млн, +5,9%) Таиланд (1,224 млн, +7,4%) Италия (1,167 млн, +22%) Испания (1,015 млн, +3,70%) ОАЭ (966 тыс., +23,25%) Кипр (867 тыс., - 4,70%) Греция (839 тыс., -5,45%) Тунис (632 тыс., +17,60%) Вьетнам (556 тыс., +3,80%) На эти топ-10 стран приходится 71,62% всего выездного российского турпотока в страны дальнего зарубежья (за исключением приграничных государств), или 47,5% всего выездного потока в зарубежные страны (за исключением постсоветских государств). Во второй десятке – Чехия (523 тыс. поездок, -0,1% к 2017 году), Франция (516 тыс., рост +1,70%, Болгария (457 тыс., -9,3%), Израиль (387 тыс., +0,2%), Черногория (297 тыс. -6,5%), Южная Корея (292 тыс., +4,7%), Великобритания (277,6 тыс., + 0,05%), Австрия (267,2 тыс. +1,2%), Нидерланды (247,6 тыс. +1,4%), США (245,5 тыс., -8,8%). На первую двадцатку приходится 88,9% всего выездного российского турпотока в страны дальнего зарубежья (за исключением приграничных государств), или 58,9% всего выездного потока в зарубежные страны (за исключением постсоветских государств). Отмечается и ряд направлений, где абсолютные показатели количества прибытий из России в 2018 году были не столь велики, как у стран первой двадцатки, но динамика российского турпотока по сравнению с 2017 годом оказалась прорывной. Это Венгрия (176,6 тыс., +50,7%), Куба (113,7 тыс., +37,2%), Португалия (63,5 тыс., +28,9%), Катар (+22,6%), Хорватия (74 тыс., +19,8%), Япония (108,9 тыс., +18%), Мальдивы (46 тыс., +28,8%), Румыния (23,1 тыс., +32,4%). Наряду с приростом, на ряде туристических направлений, в том числе и массовых, в 2018 году, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, наблюдалось и падение российского турпотока. Таковы Кипр (-4,70%), Греция (-5,45%), Чехия (-0,1% к 2017 году), Болгария (-9,3%), Черногория (-6,5%), США (245,5 тыс., -8,8%). Отрицательную динамику по числу российских прибытий в 2018 году продемонстрировали также Швейцария (245 тыс., -2,4%), Доминикана (226,1 тыс., -6,7%), Индия (211,2 тыс., -9,5%), Иордания (54,2 тыс., -11%), Иран (20,6 тыс., -15,3%). Интересно, что, несмотря на все геополитические перипетии, турпоток в Великобританию остался на уровне прошлого года, продемонстрировав рост в пределах десятков человек и составив 277,65 тыс. человек. /TOURBUS.RU

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