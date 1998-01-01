Фирменные тарифы El Al стали доступны в Sabre

Более 425 тыс. агентов, подключенных к Sabre по всему миру, теперь могут удобно искать, сравнивать и продавать фирменные тарифы израильского перевозчика

ElAl Israel Airlines, национальный перевозчик Израиля, заключил соглашение о дистрибуции фирменных тарифов с Sabre Corporation, ведущим поставщиком технологий для мировой индустрии туризма и путешествий.

Более 425 тыс. агентов, подключенных к Sabre по всему миру, теперь могут удобно искать, сравнивать и продавать фирменные тарифы ElAl, предлагая клиентам еще более качественное и персонализированное обслуживание.

ElAl присоединился к растущему числу авиаперевозчиков, которые продвигают и продают свои фирменные тарифы и дополнительные услуги через Sabre. С помощью Sabre Red Workspace агенты могут увидеть все дополнительные сервисы, включенные в тот или иной тариф, и предложить путешественнику больше удобных вариантов.

В 2019 году Sabre планирует запустить новые API и расширенные возможности Sabre RedWork space, что позволит заказчикам выбирать и бронировать продукты, распространяемые по протоколу NDC, привычным образом вместе с традиционным контентом.

Начав коммерческие перевозки в 1948 году, сегодня ElAl эксплуатирует 44 самолета и выполняет полеты в 35 пунктов назначения из Международного аэропорта Бен-Гурион. Маршрутная сеть авиакомпании охватывает большинство крупных городов Европы, а также включает ряднаправлений вАзию и Северную Америку.

«Мы стремимся быть предпочтительной авиакомпанией для путешественников, направляющихся в Израиль или из страны. Для этого крайне важно предложить клиентам максимальную прозрачность, выбор и гибкость, – отметила Донна Бахар, заместитель директора ElAl по системам бронирования и дистрибуции.

– Современные путешественникиценят качество предложения и индивидуальный подход, поэтому мы постоянно совершенствуем наши продукты и услуги, чтобы соответствовать их ожиданиям. Sabreработает суникальной сетью туристических агентств по всему миру, и для нас – это идеальный партнер, который обеспечит доставку наших предложений до покупателей».

«ElAl занимает лидирующую позицию на высококонкурентном авиационном рынке Израиля. Мы рады поддержать развитие бизнеса этой инновационной клиентоориентированной авиакомпании, предложив нашим клиентам ее фирменные тарифы, – отметил Алессандро Чианчимино, вице-президент Sabre по авиационному направлению бизнеса.

– Выбор и прозрачность крайне важны на современном туристическом рынке, и фирменные тарифы ElAl дадут путешественникам возможность проще забронировать перелет и сервис, который им нужен. Sabre стремится помогать авиакомпаниям находить новые способы продвижения и дистрибуции авиационных продуктов во всех каналах бронирования».

/TOURBUS.RU