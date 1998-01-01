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«Уральские авиалинии» полетят из Домодедово в Бордо и Монпелье

Эксперты комментируют два новых французских направления одного из ведущих российских авиаперевозчиков

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в начале лета откроет прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово во французские города Бордо и Монпелье, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В Бордо полеты начнутся с 1 июня и будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. В Монпелье "Уральские авиалинии" будут летать со 2 июня по средам, пятницам и воскресеньям.

Согласно расписанию Домодедово, в настоящее время из этого аэропорта нет прямых рейсов в Бордо и Монпелье. В другие города Франции отсюда "Уральские авиалинии" также пока не летают.

В сообщении отмечается, что стоимость билетов в Бордо и Монпелье начинается от 4 573 рублей в одну сторону по тарифу "Безбагажный".

Комментируя новые маршруты авиаперевозчика, Анна Овчаренко, руководитель направления в PAC Group, отметила в интервью нашему порталу :«Направления – очень интересные! Нужно оказаться в Лангедоке, чтобы оставить там свое сердце.

Если клиенты уже бывали во Франции, отдыхали на Лазурном берегу, изучили в деталях экскурсионные объекты этого знаменитого побережья, то в качестве достойной альтернативы можно поменять регион, но остаться во Франции и получить не меньше удовольствия.

Монпелье – город с романтическим прошлым и чарующим настоящим. Изысканный, с привкусом роскоши, богатый и энергичный.

Заповедник Камарг с розовыми фламинго и белыми дикими лошадями… Ним с древнеримским амфитеатром, Большой башней и всемирно известным акведуком - Гардским мостом. Красивый, уютный, антикварный Сен-Поль-де-Ванс с маленькими улочками и лавками ремесленников.

Отдельное слово о морском побережье, на расстоянии 25 км от Монпелье – Средиземное море с замечательным курортом Ла-Гранд-Мотт.

Длинные белые песочные пляжи, парящие на волнах паруса серфингистов, устричные фермы… Все это Лангедок.

У нас есть регулярная экскурсионная программа в этот регион в мини-группе (до 8 чел. с гидом-водителем) - «Дорогами Лангедока». А теперь, под новые рейсы «Уральских авиалиний», мы готовим предложение с отдыхом на море».

Вместе с тем, как сообщалось ранее, "Уральские авиалинии" с 1 мая начнут выполнять регулярные рейсы из аэропорта Жуковский в Ниццу. Рейс U6797/6798 будет осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам.

Вылет из Жуковского в 08:35, обратный рейс вылетает из Ниццы в 17:25. Стоимость билета от 4 549 рублей в одну сторону.

Напомним, что ранее авиакомпания открыла продажу авиабилетов и на прямой регулярный Жуковский – Париж, который будет выполняться с 23 апреля. Рейс У6-759/760 будет вылетать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Вылет из подмосковного Жуковского в 10:45, обратный рейс прибывает из Парижа в 14:45. Стоимость билета от 4 639 рублей в одну сторону.

/TOURBUS.RU