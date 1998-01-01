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Российские туристы могут теперь находиться в ОАЭ без визы три месяца

Наши эксперты комментируют вступление в силу соглашения об окончательной отмене виз между Россией и Эмиратами

Межправительственное соглашение об отмене визового режима между Россией и ОАЭ, подписанное летом прошлого года, вступило в силу 17 февраля, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Соглашение об отмене визового режима было подписано в Казани 6 июля 2018 года.

Согласно документу, граждане России и ОАЭ имеют право при наличии загранпаспорта путешествовать между странами без оформления виз в течение 90 в течение каждого периода в 180 дней. При этом соглашение не касается граждан, планирующих осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства.

Напомним, что с февраля 2017 года россияне бесплатно получали визы ОАЭ по прибытии сроком на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

По данным Росстата, с января по сентябрь 2018 года страну посетили 645 тыс. российских туристов, это на 42,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Как отметила в интервью нашему порталу Виктория Худаева, PR-менеджер туроператора ANEX Tour, «Прежде всего стоит отметить, что и оформление визы до 2017 года было не сложным (заполнение анкеты и около 4 дней ожидания). Поэтому говорить о том, что введение 90-дневного безвизового периода каким-то образом скажется на спросе, не стоит.

На данный момент спрос на ОАЭ стабильно растущий, уже не первый год эмираты являются не только излюбленным местом для шоппинга, но и излюбленным местом для отдыха всей семьи.

В зимний сезон наша полетная программа в ОАЭ с вылетами из Москвы осуществляется каждый день - как чартерная перевозка, так и GDS-туры. Полетная программа в ОАЭ для региональных вылетов в традиционно низкий сезон частично скорректирована.

По таким направлениям, как Нижнекамск, Оренбург, Пермь, Волгоград и Воронеж, полетные программы сокращены до конца февраля. С начала марта мы возобновляем полностью объём перевозок на направлении.

Что касается других городов вылета, таких как Самара, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Петербург, объем перевозок здесь остается прежним, в том числе на низкий сезон

В свою очередь в пресс-службе «Интурист» добавили: «После отмены виз два года назад у нас наблюдается стабильный рост спроса на ОАЭ. Это направление востребовано у многих наших соотечественников, выбирающих семейный отдых с детьми зимой и в межсезонье, в том числе благодаря недолгому комфортному перелету.

Вряд ли стоит ожидать существенного прироста турпотока в связи с продлением срока безвизового пребывания в стране до 90 дней, так как это актуально для путешественников, планирующих длительные поездки, а таких единицы.

Сейчас ростпо направлению к аналогичному периоду прошлого года составил 115%. В топе спроса по традиции - наиболее раскрученные эмираты Дубай и Шарджа. Растет интерес к эмирату Рас-аль-Хайма за счет ценовой доступности, а также наличия системы «все включено» во многих отелях.

Также растет интерес и к Абу-Даби за счет открытия новых отелей известных сетей и зимним музыкальным фестивалям».

/TOURBUS.RU