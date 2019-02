Новости Горячие новости Японский бизнес инвестирует в создание игорной зоны "Приморье"/ В Хельсинки будут бастовать авиадиспетчеры, в Барселоне – работники метрополитена/ Веревочный мост с туристами рухнул в Китае

Японский бизнес инвестирует в создание игорной зоны "Приморье" Компания Simple Create Co Ltd. (Япония) выступит соинвестором строительства гостиничного комплекса с казино "Империал" на территории интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) "Приморье" (Приморский край), сообщила пресс-служба администрации региона. Проект, ранее называвшийся Selena, реализует российское ООО "Даймонд Форчун", имеющее в аренде несколько участков интегрированного курорта. По соглашениям с администрацией Приморского края ООО сегодня ведет строительство на двух участках, возводя гостиницу с казино, спа-центром и ночным клубом. Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га планируется создать не менее 8 отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа. Первая стадия проекта рассчитана до 2022 года. Первая фаза комплекса "Империал" включает отель с четырьмя категориями номеров и казино площадью около 9 тыс. кв. м с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами. Запланированный срок открытия комплекса — осень 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят $70 млн. Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров с инвестициями около $200 млн. «Мы скорректировали проект гостинично-развлекательного комплекса, сделали его еще более современным с учетом растущих потребностей российских и иностранных туристов. В связи с тем, что правительство России предоставляет облегченный визовый режим нашим ближайшим соседям, мы намерены принимать около 340 тыс. гостей в год", — рассказал председатель совета директоров ООО "Даймонд Форчун" Сергей Сидоров, слова которого приводятся в сообщении. В Хельсинки будут бастовать авиадиспетчеры, в Барселоне – работники метрополитена Задержки и отмены рейсов в аэропортах Финляндии возможны с 23 по 25 февраля и с 4 по 11 марта в связи с забастовкой авиадиспетчеров, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). По данным Helsinki Times, авиадиспетчеров не устраивают условия найма на работу и большая разница в зарплатах сотрудников крупных и малых аэропортов страны. Кроме того, по информации центра, "с 25 по 27 февраля в Барселоне пройдет забастовка сотрудников метрополитена, в связи с этим возможны сбои в работе метро. Пассажирам рекомендуется пользоваться альтернативными видами общественного транспорта". Как отмечают испанские СМИ, сотрудники метро недовольны техникой безопасности - в связи с применением в строительстве и отделке асбеста, работники страдают различными заболеваниями дыхательных путей. Веревочный мост с туристами рухнул в Китае Веревочный мост обрушился в китайской провинции Гуандун вместе с туристами - сообщает газета The Sun. "Шесть туристов зашли на хрупкий веревочный мост и стали перебираться по нему через реку. Когда группа дошла до середины моста, один из туристов начал раскачивать его из стороны в сторону и прыгать. Его поддержали остальные, и спустя пару мгновений мост оборвался", — пишет издание. Как отмечает газета, на туристах была страховка, на которой они и остались висеть до прихода спасателей. Никто из них не пострадал. В сеть также попало видео инцидента. Обрушившийся мост – одна из достопримечательностей города Янцзян, сейчас он закрыт на неопределенный срок. /TOURBUS.RU



