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S7 снова полетит в Вену

Наши эксперты комментируют возобновление полетов одного из крупнейших отечественных перевозчиков в столицу Австрии

Пресс-служба авиакомпании S7 Airlines сообщила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Москвы в Вену с 30 апреля этого года.

Как сообщается, полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 15:35, прилет в Вену в 17:35 по местному времени. Обратный рейс будет вылетать в Москву в 18:25 с прибытием в 22:15.

Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.

«Мы рады вновь предложить пассажирам S7 Airlines, предпочитающим экскурсионный городской отдых, прямые регулярные рейсы в Вену. Этот город всегда пользуется популярностью как столица всевозможных культурных мероприятий, а также привлекает любителей искусства и классической архитектуры», – отметил Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Также он пояснил, что «время вылета спланировано таким образом, чтобы до Вены можно было удобно добраться не только из Москвы, но и из российских городов широкой маршрутной сети S7 Airlines с минимальными стыковками в аэропорту Домодедово. Напомню, что авиакомпания S7 Airlines обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов из аэропортов Домодедово в Москве и Толмачёво в Новосибирске».

Комментируя нашему порталу новый рейс, Геральд Бём, директор Австрийского представительства по туризму в России, отметил: «Мы очень рады тому, что у российских туристов появится дополнительная возможность посетить Вену на рейсах авиакомпании S7.

Отмечу, что в прошлом году в Вене было зарегистрировано 179 тыс. прибытий туристов из России (452 тыс. ночевок). При этом рост туристического потока из России в столицу Австрии составил 3%.

Всего же в 2018 году в Австрии побывало 350 тыс. россиян (1,2 мнл ночевок). Таким образом, Россия вошла в топ-10 важнейших иностранных туррынков для Австрии, заняв девятое место».

Со своей стороны, Алена Ларионцева, PR-менеджер PAC Group, отметила: «Сити-туры с посещением основных европейских городов, и особенно их столиц, традиционно пользуются хорошим спросом. И, безусловно, этому будут способствовать новые авиарейсы в Вену.

У нас на сайте в формате динамического пакетирования представлены различные туры в Вену, где под любые регулярные рейсы, в том числе и новые рейсы S7, организуется групповой трансфер. Это позволяет туристам выбирать удобные для них даты и продолжительность заездов».

В свою очередь, Анна Филатовская, PR-директор ICS Travel, отметила: «Сейчас в Вену достаточно авиаперевозки, но если тарифная сетка авиакомпании S7 будет привлекательной, то, конечно, эта перевозка будет пользоваться спросом.

Спрос на сити-туры в столицу Австрии стабильно растет, число бронирований таких программ по сравнению с прошлым годом заметно увеличилось».

/TOURBUS.RU