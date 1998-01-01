В России официально разрешили электронные посадочные талоны

Приказ Минтранса РФ, позволяющий использовать авиапассажирам электронные посадочные талоны вместо бумажных, зарегистрирован Минюстом, сообщило сегодня транспортное ведомство.

«Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. Такой талон может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код», — говорится в сообщении Минтранса.

Как отмечается, перевозчик будет обязан сообщать пассажирам о возможности использования электронного талона. Опция самостоятельной печати или получения бумажного талона в аэропорту сохранится.

Подготовка приказа шла несколько лет - об отправке документа на госрегистрацию Минтранс сообщал в сентябре 2017 года. Как указывалось ранее, по новым правилам посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель (смартфон, планшет), указываемый пассажиром при бронировании билета. При прохождении досмотра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов "может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром". Пассажир также может распечатать посадочный талон в виде штрих-кода.

Как сообщили нам в пресс-службе московского аэропорта Домодедово, здесь «готовы полноценно обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.

В прошлом году аэропорт Домодедово первым в России внедрил автоматизированные турникеты (eGate), которые позволяют пассажирам самостоятельно пройти в зону предполетного контроля при входе в международную галерею вылета или на борт воздушного судна. Система eGate распознает 2D-штрих-код и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе.

Исследования SITA, компании-разработчика, показывают, что их применение сокращает риск задержки рейса и увеличивает на 50% скорость обслуживания пассажиров при посадке на самолет».

«Однозначно для «продвинутых» пассажиров это будет удобно, но все сразу не происходит. Полагаю, доля пассажиров, предъявляющих электронный посадочный талон, будет расти постепенно. Для авиаперевозчиков - это снижение затрат, а для туристов – упрощение регистрации. Все в выигрыше», - отметил Илья Отькало, генеральный директор компании Tourex.me.

«Возможность оформления электронных посадочных талонов, безусловно, упростит жизнь пассажирам, сэкономит время и огромное количество бумаги. На самом деле плюсов очень много, осталось только, чтобы бухгалтерия в наших организациях начала принимать электронные билеты для отчетности, и тогда все будет просто замечательно», - считает наш авиаэксперт.

"Это абсолютно правильная и своевременная мера, и многие развитые страны давно к способу досмотра с помощью сканирования штрих-кода авиабилета уже пришли. Это значительно ускоряет процесс досмотра пассажиров и их прохождения на борт самолёта.

Кроме того, если у пассажира нет с собой никакого гаджета, он может просто распечатать указанный штрих-код на бумаге для его предъявления на досмотре", - заключила в беседе с нами Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group.

/TOURBUS.RU