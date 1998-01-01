Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
19 февраля
Профессионалы обсудят продвижение туристических проектов в соцсетях

На форуме «Россия событийная 2019» обсудят, как «создать сообщество вокруг туристического проекта»


11 марта для участников IV Всероссийского образовательного форума «Россия событийная» Ася Репрева, эксперт по маркетингу и работе с комьюнити, расскажет о том, как создать сообщество вокруг туристического проекта.

 

Ася Репрева, СЕО проекта TRIP secrets, экс-руководитель направления комьюнити-маркетинга в Mail.Ru Group (сервис BeepCar). Эксперт по маркетингу и работе с комьюнити. Более 5 лет занимается продвижением и созданием сообществ вокруг проектов. Спикер различных конференций и преподаватель в «Нетологии» (Москва).

 

Основные темы, которые будут затронуты во время выступления:

·         Как сэкономить миллионы за счет создания комьюнити;

·         Почему подписчики в соцсетях — это не сообщество;

·         Системный подход к построению комьюнити c чего начать;

·         Как привлекать людей в сообщество и какие специалисты для этого нужны (и нужны ли они вообще?);

·         Какие риски при создании комьюнити и как сделать так, чтобы сообщество не ополчилось против вас.

 

IV Всероссийский образовательный форум «Россия Событийная» пройдет 11 марта в Москве в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет».

Всероссийский образовательный форум «Россия событийная» — это основная отечественная коммуникационная площадка для организаторов туристических событий и туроператоров, специализирующихся на создании туров на события.

Подробная информация: программа, условия участия в форуме на официальном сайте: http://russiaevents.ru/

 

Для участия в форуме необходимо направить заполненную заявку до 18:00 25 февраля Десятниковой Виктории на электронный адрес desyatnikovavictoria@mail.ru

 

По итогам работы IV Всероссийского образовательного форума «Россия Событийная» участникам будет выдан сертификат участника форума.

 

Яркие спикеры и важные темы!

Встречаемся в Москве! Встречаемся на выставке «Интурмаркет»!

#ПораПутешествоватьПоРосии, потому что #РоссияВдохновляет!

 

Подробности можно уточнить у Геннадия Шаталова, т. 8-960-115-75-24, consul-biznes@regionpr.ru или Вероники Косых, т. 8-905-652-37-77, kosyh_veronika@mail.ru.


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 