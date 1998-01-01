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19 февраля
Профессионалы обсудят продвижение туристических проектов в соцсетях
На форуме «Россия событийная 2019» обсудят, как «создать сообщество вокруг туристического проекта»
11 марта для участников IV Всероссийского образовательного форума «Россия событийная» Ася Репрева, эксперт по маркетингу и работе с комьюнити, расскажет о том, как создать сообщество вокруг туристического проекта.
Ася Репрева, СЕО проекта TRIP secrets, экс-руководитель направления комьюнити-маркетинга в Mail.Ru Group (сервис BeepCar). Эксперт по маркетингу и работе с комьюнити. Более 5 лет занимается продвижением и созданием сообществ вокруг проектов. Спикер различных конференций и преподаватель в «Нетологии» (Москва).
Основные темы, которые будут затронуты во время выступления:
· Как сэкономить миллионы за счет создания комьюнити;
· Почему подписчики в соцсетях — это не сообщество;
· Системный подход к построению комьюнити c чего начать;
· Как привлекать людей в сообщество и какие специалисты для этого нужны (и нужны ли они вообще?);
· Какие риски при создании комьюнити и как сделать так, чтобы сообщество не ополчилось против вас.
IV Всероссийский образовательный форум «Россия Событийная» пройдет 11 марта в Москве в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет».
Всероссийский образовательный форум «Россия событийная» — это основная отечественная коммуникационная площадка для организаторов туристических событий и туроператоров, специализирующихся на создании туров на события.
Подробная информация: программа, условия участия в форуме на официальном сайте: http://russiaevents.ru/
Для участия в форуме необходимо направить заполненную заявку до 18:00 25 февраля Десятниковой Виктории на электронный адрес desyatnikovavictoria@mail.ru
По итогам работы IV Всероссийского образовательного форума «Россия Событийная» участникам будет выдан сертификат участника форума.
Яркие спикеры и важные темы!
Встречаемся в Москве! Встречаемся на выставке «Интурмаркет»!
#ПораПутешествоватьПоРосии, потому что #РоссияВдохновляет!
Подробности можно уточнить у Геннадия Шаталова, т. 8-960-115-75-24, consul-biznes@regionpr.ru или Вероники Косых, т. 8-905-652-37-77, kosyh_veronika@mail.ru.
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