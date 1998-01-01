Александр Осауленко: «Размещенные у нас средства туроператоров приносят доход»

«Мы базируемся на том, что в конечном итоге туроператор не должен зависеть ни от кого, а наполнение фонда его персональной ответственности - наверное, самый эффективный инструмент для этого», - заявил во время недавней встречи с представителями турбизнеса Петербурга директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Во время рабочей встречи, организованной при поддержке Российского союза туриндустрии на Северо-Западе, специалисты обсудили целый ряд насущных для отрасли проблем.

В частности, Александр Осауленко сообщил, что с октября 2018 года деньги операторов, аккумулируемые в фондах ассоциации, размещаются на депозитах под проценты и, таким образом, приносят доход. «При этом каждый член ассоциации в личном кабинете может видеть размер средств, «заработанных» фондом персональной ответственности (ФПО) компании, – подчеркнул глава»Турпомощи». – Кроме того, у нас есть ряд инициатив по работе с ФПО: имеется намерение законодательно установить в абсолютных цифрах минимальные и максимальные размеры фондов, а также предоставить компаниям возможность вкладывать часть средств из ФПО в стартапы и инвестпроекты туристской направленности».

Что касается численности членов ассоциации, ее директор уточнил, что по состоянию на 13 февраля объединение насчитывало 655 членов, тогда как в Реестре туроператоров указаны лишь 580 компаний, имеющих право на деятельность в сфере выездного туризма.

По словам Александра Осауленко, в настоящее время объединение ведёт четыре реестра выплат туристам из фондов персональной ответственности туроператоров, прекративших свою деятельность.

«Ни один из договоров об оказании туруслуг, которые мы получили в составе пакетов документов на выплаты, в полной мере не соответствует требованиям российского законодательства, - заявил он. - Из массива договоров между туристами, агентами и операторами, которые ушли с рынка, в той или иной мере принять к рассмотрению можно не более 18% - остальные юридически некорректны».

При этом участники обсуждения со стороны бизнеса констатировали: существующие сегодня формы договоров «турист – турагент – туроператор» (причем разработанные как органами власти, так и отраслевыми юридическими агентствами) не удовлетворяют требованиям турбизнеса и либо противоречат тем или иным законодательным нормам и актам, либо слишком объёмны, что затрудняет знакомство с ними клиентов, их применение и хранение.

Однако пока этот вопрос «завис»: по оценке главы «Турпомощи», «электронная путевка», на которую было столько надежд, в ближайшем будущем реализован не будет.

Что касается общей ситуации со страхованием деятельности турфирм, Александр Осауленко констатировал: избавиться от необходимости взаимодействовать со страховыми компаниями в России смогли пока только две региональные компании. А происходящие на рынке процессы ведут к тому, что многие (в т. ч. петербургские) турфирмы вынуждены получать фингарантии по частям у разных страховщиков и оформлять договоры страхования 2-3 раза в год.

Статистика «Турпомощи» это подтверждает: в 2018-м 42% выездных операторов в России оформляли фингарантии два или более раз. При этом Александр Осауленко отметил, что в рамках Всероссийского союза страховщиков все же существует группа компаний, которые продолжают страховать ответственность туроператоров в сфере выездного туризма. «Однако требования к заявителям там строгие, а страховая премия весьма существенна»,– считает он.

Александр Осауленко подчеркнул, что «Турпомощь» категорически выступает против обезличивания денежных средств, поступающих от туроператоров, а также формирования каких-либо новых «общих котлов».

«В условиях передачи сферы туризма в Минэкономразвития мы продолжаем вести диалог по важным для членов ассоциации вопросам - в том числе и по признанию объема резервного фонда достаточным», - сообщил он.

/TOURBUS.RU