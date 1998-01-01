Лето-2019: Заграница дорожает, Сочи не меняется, Крым дешевеет

«Несмотря на то, что уровень продаж выездных туров в рамках акции раннего бронирования вырос в этом году на 39%, по его итогам не исключена корректировка объемов в пользу внутреннего туризма », - такое мнение высказал исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин на встрече с журналистами во время проходящего в Петербурге этапа, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

По его оценке, это связано с тем, что стоимость зарубежных туров в этом году возросла примерно на 10% в то время, как их себестоимость увеличилась на 18% за счет удорожания перевозки и прочих причин.

«Продажи на выезде свидетельствуют о том, что клиентский спрос смещается в сторону более экономичных туров, - сообщил Сергей Толчин. – Даже в рамках раннего бронирования хорошо продается отдых в отелях уровня 3*, в то время как раньше интереса к таким объектам размещения почти не наблюдалось».

Внутренний туризм выигрывает у зарубежного хотя бы потому, что на этом рынке удорожания поездок, по словам ряда экспертов, почти не наблюдается. Сергей Толчин, в частности, оценивает рост стоимости внутренних туров на уровне в 2-3%, а представители основных курортных направлений России и вовсе говорят либо о сохранении прошлогодних цен, либо даже об их снижении.

«В этом сезоне практически все объекты размещения нашего города не стали повышать стоимость своих услуг, - говорит заместитель начальника Управления по курортному делу и туризму Сочи Юлия Малороднова. – Если повышение и есть, то это явление точечное и касается считанных объектов: в целом цены остались на прошлогоднем уровне и доступны для подавляющего большинства туристов».

А председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым Алексей Черняк, выступая в Петербурге перед сотнями собравшихся на форум «Интуриста» агентов, вообще заявил о снижении цен. По его словам, в среднем по рынку полуострова они снизились на 9%, а в объектах размещения, ориентированных на клиентов с высокими доходами – на уровень до 14%.

При этом он подчеркнул, что на стоимости отдыха в Крыму в этом году мало скажется даже запланированное с 1 мая введение курортного сбора в размере 10 рублей в сутки с человека. «В-первых, взиматься такой сбор будет только в некоторых городах полуострова (в частности, в Ялте, Судаке, Феодосии и Алуште), – сообщил он.

– Во-вторых, его потребуют только за полные проведенные на курорте сутки.

А в-третьих, у нас имеется 21 категория льготников, которые освобождены от уплаты курортного сбора».

Например, он не будет взиматься с детей в возрасте до 18 лет, и поэтому семья будет платить сбор только за взрослых. К тому же сбором станут облагать только тех туристов, которые разместятся в объектах, имеющих официальный статус.

В этой связи эксперты надеются на дальнейший рост объемов отечественного туризма. Вместе с тем Алексей Черняк, оценивая перспективы в связи с запуском железнодорожного движения в Крым в декабре 2019 года, уверен в том, что «10 млн туристов – это предел «емкости» дестинации».

«С одной стороны, это тот ориентир, к которому мы стремимся, - заявил он. – С другой – уровень, выше которого Крыму подниматься вряд ли стоит, поскольку наряду с ростом объемов надо гарантировать гостям и высокое качество отдыха».

Что касается форума «Интуриста», в этом году он проводится в восьми российских городах: стартовав 4 февраля в Новосибирске, он завершится в Москве.

Ожидается, что за все время его посетит около 6 тыс. активных агентов, которые получат возможность пообщаться с представителями 50 экспонентов-участников, среди которых сотрудники национальных офисов по туризму ряда стран, специалисты авиакомпаний, отелей и принимающих компаний.

/TOURBUS.RU