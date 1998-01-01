Новости Завершается регистрация на Фестиваль круизов - 2019 Четвертый по счету фестиваль соберет в Петербурге и Москве представителей ведущих круизных компаний страны

Ежегодный Фестиваль круизов традиционно пройдет накануне высокого сезона в двух столицах: 20 февраля, Санкт-Петербург, отель «Эмеральд», 27 февраля, Москва, отель «Марриотт Новый Арбат»

Организатор мероприятия - медиахолдинг «Турбизнес», проводится при поддержке Ростуризма, партнеры - круизная компания Costa Cruises, выставки "Отдых" и "Интурмаркет".

Четвертый по счету фестиваль соберет представителей ведущих круизных компаний, специализирующихся на речных, озерных и морских круизах, круизах по России, включая Белое море и Байкал, океанских и на паромах; круизах на лайнерах и яхтах, по Европе, и даже экспедиционных круизах с маршрутами по Арктике и Антарктике. В рамках Фестиваля круизов: - пресс-конференция «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2019 году», - workshop для специалистов, - обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям, - мастер-классы, презентации и экспресс-тренинги от компаний-участников, - панельные дискуссии по современным вызовам на рынке морских и речных круизов, - анимация, фотосессия, традиционная лотерея с призами от компаний-участников и партнеров. Среди участников фестиваля: Costa Cruises, «Инфофлот», «НИКА», «ВодоходЪ», PAC GROUP, «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, «Байкальская Виза Тур», Atlantis Line, «Солеанс тревел», «ВолгаWOLGA», Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва», Very Good Transfer, "Петербургские круизы" , DashaMail, Exotic Heritage Group и другие. Посетить фестиваль приглашаются представители туристических компаний, сетевых и независимых агентств, FIT- и MICE-компаний, корпоративные клиенты. Участие в качестве посетителя – бесплатное! Официальный сайт фестиваля Регистрация посетителей Дополнительная информация: Ирина Ильина i.ilina@tourbus.ru +7 (495) 723-72-72 +7 (916) 602-02-03

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