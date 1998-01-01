Новости Государство не компенсирует авиакомпаниям рост топливных цен Эксперты прогнозируют рост цен на авиабилеты и уход с рынка небольших авиаперевозчиков

Как сообщило на минувшей неделе агентство РБК, вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак провели с нефтяниками и представителями авиакомпаний совещание, посвященное стабилизации роста цен на авиатопливо. Как сообщил РБК представитель г-на Акимова, там было принято решение создать межведомственную рабочую группу, которая выработает меры поддержки и стабилизации внутреннего авиарынка. При этом, как расскал сообщил РБК источник, близкий к одному из участников совещания, в правительстве отказались от идеи компенсировать авиакомпаниям издержки из-за роста цен на авиакеросин. «Тема закрыта. Компании должны изыскать способы сократить издержки внутри себя», — отметил он. По оценке Vygon Consulting, объем возврата акциза на авиакеросин составляет около 32 млрд руб. в год, или 6% от затрат авиакомпаний на топливо.



«По итогам совместного совещания по авиакеросину не будет приниматься никаких решений по регулированию этого сегмента топливного рынка и компенсации части расходов авиакомпаний, связанных с топливной составляющей», — подтвердил РБК представитель г-на Козака Илья Джус.



Напомним, что в августе 2018 года Минтранс предложил компенсировать перевозчикам часть трат на топливо, чтобы авиакомпании не поднимали цены на билеты. Глава ведомства Евгений Дитрих оценивал размер компенсаций в 22,5 млрд руб. Позднее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2019 года сформировать предложения о компенсациях. Но в итоге эту идею не поддержали.



По оценкам ФАС, за последние три года цены на авиакеросин росли в среднем на 5–7% в год. В результате чистая прибыль «Аэрофлота» снизилась в десять раз. ​Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в начале июня 2018 года говорил, что авиакомпании вынуждены повышать цены из-за роста стоимости керосина и аэропортовых сборов. В S7 отмечали, что из-за конкурентного рынка не могут диктовать любые цены. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пообещал не повышать цены на билеты на фоне удорожания авиатоплива. Лоукостер «Победа» для компенсации убытков из-за роста цен на авиатопливо решил сделать регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах платной. Авиакомпания Utair отмечала, что ее затраты на авиакеросин за январь—сентябрь 2018 года составили 12,77 млрд руб. (рост с 24 до 29%), но перевозчик не поднимал цены на билеты, также ссылаясь на жесткую конкуренцию.



Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что фактически государство отказало в помощи авиакомпаниям. «Дело в том, что авиаперевозчики с 2014 года, несмотря на безумный рост цен буквально на все: топливо, обслуживание, лизинг, — путем сокращения издержек сдерживали рост цен на билеты. Но лимит исчерпан, нет никаких внутренних резервов. Авиакомпании вынуждены будут поднимать цены, но это приведет к тому, что рейсы будут недозагружены, что опять грозит потерями и может повлечь рост стоимости билетов для пассажиров. Но если пассажиропоток упадет, то это может спровоцировать уход перевозчиков, особенно небольших», — замечает эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что отказ от компенсаций — это попытка предоставить рынок авиаперевозок самому себе, заставить его развиваться по законам капиталистической экономики. По его мнению, в этом случае выживут только самые эффективные компании.



По его словам, «Рынок авиаперевозок стагнирует из-за низкого экономического роста, и это замкнутый круг: дорожает авиакеросин и цены на услуги аэропортов, авиакомпаниям приходится поднимать цены на авиабилеты, чтобы справиться с этими растущими издержками, дорогие билеты вызывают падение спроса».



В свою очередь Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», отметил в интервью нашему порталу: «Такая политика понятна. Правительство действительно поддерживает наши авиакомпании, но субсидирование не означает компенсацию прошлых издержек. Тут прослеживается тенденция к сокращению числа авиаперевозчиков на рынке, об этом когда-то упоминал и г-н Нерадько. Последние события на рынке это подтверждают, сколько лицензий было отозвано. Но возвращаясь к вопросу поддержки, у правительства есть план как стабилизировать ситуацию на авиарынке. Думаю, что оно аккуратно выведет из кризиса Utair, а также поможет «Уральским авиалиниям» и S7». /TOURBUS.RU

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