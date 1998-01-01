Royal Air Maroc открывает Марокко для всей России

Благодаря новому соглашению с S7Airlines маршрутная сеть марокканского перевозчика теперь охватит 12 крупнейших городов России от Новосибирска до Калининграда

Как рассказали нам в пресс службе авиакомпании Royal Air Maroc, национальный авиаперевозчик Марокко объявил о заключении код-шерингового соглашения с авиакомпанией S7 Airlines.

Жители российских регионов теперь могут путешествовать совместными рейсами авиакомпаний в Касабланку, Марокко, с удобной стыковкой в Москве и далее по всем направлениям маршрутной сети Royal Air Maroc.

Партнерское соглашение с S7 Airlinesпозволит Royal Air Maroc существенно расширить свое присутствие на российском рынке. В настоящий момент авиакомпания осуществляет прямые перелеты в Касабланку из Москвы (Домодедово) по понедельникам, средам и пятницам.

Теперь код перевозчика AT добавлен к московским рейсам авиакомпании S7Airlines из 12 городовРоссии, включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самару, Уфу, Омск и Калининград, а также из Уральска (Казахстан).

В свою очередь, код S7 появится на рейсах Royal Air Maroc, вылетающих из Москвы в Касабланку и из Касабланки в популярные у россиян города Агадир и Марракеш. Пассажирам оформляется единый авиабилет на весь перелет, а багаж регистрируется сразу до конечного пункта следования.

«Расширение партнерства с авиакомпанией S7Airlinesпозволит Royal AirMarocпредложить не только москвичам, но и жителям всей России возможность открыть удивительную страну Марокко или путешествовать по всему миру с удобными стыковками в Касабланке. S7Airlines–один из крупнейших и самых надежных российских перевозчиков, который добился успеха благодаря современному флоту, качеству сервиса и внедрению передовых технологий. Это партнерство поможет нам внести свой вклад в развитие торговых и туристических связей Марокко и всего африканского континента с Россией», – отметил г-н Хамза Никель, региональный директор Royal Air Maroc в России.

Продажа авиабилетов на совместные рейсы RoyalAirMaroc и S7 Airlines из Москвы в Касабланку и Агадир уже открыта на сайте оператора и в турагентствах. Бронирование перелетов в Марракеш станет доступным в ближайшее время.

Отметим, что в следующем году Royal Air Maroc станет полноправным участником глобального авиационного альянса oneworld, участником которого также является S7Airlines. Это откроет пассажирам марокканского перевозчика полный спектр услуг и преимуществ альянса.

Как отмечал в конце минувшего года в беседе с нашим порталом директор российского представительства Национального туристического офиса Марокко г-н Самур Сусси Риах, сегодня его страна – самое популярное туристическое направление африканского континента.

Так, в прошлом году Марокко посетили примерно 12,5 млн иностранных путешественников. Лишь второе место занял Египет – 9,5 млн, на третьем месте ЮАР – 8 млн туристов.

Что же касается наших туристов, то в минувшем году Марокко посетило около 55 тыс. россиян, что примерно на 10% больше, чем в минувшем году, так что резервы для роста есть. В нынешнем году туристические власти страны надеются, что российский турпоток вырастет еще примерно на 20%. Этому должно способствовать и увеличение числа авиарейсов в страну.

«Пока что в Марокко летает лишь три рейса нашей национальной авиакомпании Royal Maroc и четыре летних чартера, что очень немного. Однако я очень надеюсь, что в 2019 году рейсы Royal Maroc в Москву станут ежедневными. Увеличится и число чартеров, которые мы продолжим, как и ранее, активно поддерживать, в том числе и финансово», - отметил Самур Сусси Риах.

/TOURBUS.RU