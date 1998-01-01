Новости Горячие новости Индия ввела электронные визы на 90 дней для 166 стран мира/ Роспотребнадзор предупредил о желтой лихорадке в Бразилии/ Директор новокузнецкой турфирмы предстанет перед судом за обман клиентов

Индия ввела электронные визы для 166 стран мира Граждане 166 стран отныне могут посещать Индию по электронным визам, сообщает портал The Week. «Электронные визы в Индию теперь могут оформить граждане 166 стран мира. Срок непрерывного пребывания по туристической визе был увеличен до 90 дней (для граждан Великобритании, США, Канады и Японии – 180 дней). Количество въездов в страну теперь не ограничено», — пишет портал. Портал напоминает, что электронная виза в Индии была введена в 2014 году и на тот момент действовала для граждан 46 стран, в том числе, России. Срок разрешенного пребывания раньше был ограничен 60 днями, а въехать в страну можно было трижды. "Также до 28 был расширен список аэропортов, через которые можно въехать по электронной визе, в него вошли Бхубанешвар и Порт-Блэр", — уточняет The Week. Как отмечает портал, по новым правилам иностранцы смогут обращаться в Индии за медицинской помощью, не конвертируя визу в медицинскую – что может быть полезно в случае ЧС. Роспотребнадзор предупредил о желтой лихорадке в Бразилии Сезонный подъем заболеваемости желтой лихорадкой наступил в Бразилии, сообщает сегодня Роспотребнадзор. "С февраля 2019 года в Бразилии наступил период сезонного подъема заболеваемости желтой лихорадкой, который традиционно начинается в декабре и заканчивается в мае. С декабря 2018 года по январь 2019 года в 11 муниципальных округах двух штатов страны зарегистрирован 361 подтвержденный случай желтой лихорадки, 8 из которых закончились летально", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в 2017-2018 годах в Бразилии было зарегистрировано 1376 случаев желтой лихорадки, из них 483 – летальных. "Органы здравоохранения Бразилии принимают необходимые меры, включая вакцинацию, лабораторное обследование и борьбу с переносчиками инфекции. В январе 2019 года в стране начата вакцинация против желтой лихорадки, однако пока вакцинировано всего 4-21% населения", — отмечает Роспотребнадзор. Желтая лихорадка – вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров, остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въезде в страны, в которых существует риск заражения желтой лихорадкой. "Вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки. Люди, подвергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике, которое действительно в течение всей жизни", — уточнили в ведомстве. Директор новокузнецкой турфирмы предстанет перед судом за обман клиентов Полиция направила в суд дело в отношении жительницы Новокузнецка, которую обвиняют в мошенничестве за похищение 350 тыс. рублей клиентов туристического агентства, сообщает сегодня пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области. Директору турагентства, 44-летней жительнице Новокузнецка, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным ведомства, в прошлом году в правоохранительные органы обратились три человека, которых обманула обвиняемая, перестав отвечать на звонки клиентов фирмы после получения от них денег за отдых. "Клиенты частично или полностью оплатили путешествия за границу. Директор фирмы, в свою очередь, обязана была осуществить бронирование и выдать им пакеты документов, необходимых для авиаперелета и проживания. Она знала, что не сможет выполнить свои обязательства, однако продолжала продавать туры в разные точки мира и похищать деньги потерпевших", — говорится в пресс-релизе. Общая сумма причиненного ущерба составила около 350 тыс. рублей, обвиняемая после задержания признала вину и полностью возместила ущерб. По статье, которую вменяют женщине, ей грозит до шести лет лишения свободы. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка