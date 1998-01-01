Япония может ввести безвизовый режим для российских туристов

Эксперты комментируют информацию о возможной отмене отмене краткосрочных японских въездных виз для россиян

Правительство Японии изучает вопрос об отмене краткосрочных въездных виз для россиян, сообщает японская газета Sankei со ссылкой на свои источники.

Издание выяснило, что министр иностранных дел Таро Коно обсудит этот вопрос на сегодняшних переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече в Мюнхене.

Предполагается, что россиянам будет разрешен въезд в Японию без визы на срок до 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях. Аналогичные меры применяются в Японии к туристам из ОАЭ и Индонезии.

Японские власти также думают над тем, чтобы разрешить многократный безвизовый въезд для граждан России в течение определенного установленного срока.

Издание подчеркивает, что японские власти рассчитывают этим шагом смягчить позицию России по вопросу заключения мирного договора.

Как сообщалось ранее, Японию в 2018 году посетили 94,8 тыс. россиян, что на 22,7% больше, чем годом ранее. Всего в 2018 году Япония приняла более 31 млн иностранных туристов – на 8,7% больше, чем годом ранее.

С 1 января 2017 года российской и японской сторонами на основе взаимности были введены в действие синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима поездок для граждан двух стран. Для россиян был увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней, а также стали оформляться многократные визы сроком действия до трех лет.

Также было отменено требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки.

Президент РСТ Сергей Шпилько ранее отмечал, что показательно, что все решения об ослаблении визового режима принимаются в одностороннем порядке: "А ведь Япония — не та страна, где экономика полностью зависит от туризма, это одно из самых развитых индустриальных государств. И принятое решение наглядно демонстрирует, какое значение там придается наращиванию туристического экспорта.

Возможно, поэтому Японии и удалось за неполных полтора десятилетия увеличить въездной турпоток с 5 млн до 30 млн туристов".

Он также отмечал, что упрощение визового режима запускается именно через туроператоров, то есть стимулируется организованный турпоток.

В свою очередь Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel, заявил нашему порталу: «Я знаю, что государство рассматривает возможность отмены визового режима для россиян в будущем, касательно упрощения визового режима для наших туристов, купивших пакетные туры в страну у нас нет информации, никакого регламента мы не получали.

Но, если рассмотреть детально эту новость, станет понятно, что лишние $50 мало что решают или влияют на желание туриста посетить Японию. Дело в том, что средняя стоимость тура на человека примерно $1700 без дополнительных расходов.

В любом случае, не думаю, что упрощение как-то повлияет на рост туристического потока.

Приобретая тур у компании, туристы никаких проблем оформлением виз не имеют».

/TOURBUS.RU