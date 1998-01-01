Новости При покупке пакетного тура в Россию иностранные туристы смогут оформлять электронные визы Туроператоры комментируют новое «прорывное» предложение Минэкономразвития, прозвучавшее в ходе Сочинского инвестиционного форума

Министерство экономического развития планирует создать онлайн-платформу, где иностранные туристы смогут получать электронные визы для краткосрочных поездок при покупке пакетного тура, сообщил замглавы ведомства Сергей Галкин в пятницу на деловом завтраке в рамках завершившегося форума Российского инвестиционного форума. "В настоящее время Минэкономразвития России работает над созданием инновационной платформы въездного туризма, которая позволит иностранным гражданам получать электронную визу при условии приобретения туристических пакетов с конкретными услугами и въездом в Россию через Москву или Санкт-Петербург. Предполагается, что электронная виза будет привязана к набору туруслуг на каждый день поездки, включая транспортные. Также на этой платформе не должно быть огромного числа предложений турпакетов – их количество не должно дезориентировать туристов, но и сами турпродукты должны быть по-своему уникальны и очень точно рассчитаны на целевую аудиторию", — цитирует пресс-служба министерстваг-на Галкина. По словам замминистра, проект поможет "активировать" въездной турпоток в Россию и привлечет иностранцев на объекты российской туристической инфраструктуры, которая сейчас недозагружена. Виза будет оформляться при условии покупки пакетного тура продолжительностью от 3 до 8 дней с экскурсиями, транспортом и проживанием. «Это прорывное предложение, которое окажет заметный эффект на рост турпотока. Сейчас сложный визовый режим – основной сдерживающий фактор для туристов из платежеспособных стран», —считает исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин. «Новый проект Минэкономразвития будет однозначно выгоден туроператорам, поскольку будет стимулировать организованный турпоток в Россию. В свою очередь туристические маршруты, которые сейчас разрабатываются, вряд ли претерпят серьезные изменения. Пока что-то новое изобрести сложно. Тем не менее, нет ничего, что мы не могли бы реализовать", — сказал г-н Толчин. Заместитель гендиректора компании "Академсервис" Александр Курносов отмечает, что "предложение Минэкономразвития – пока ограниченная мера, поскольку доля организованных туристов в России, приезжающих из дальнего зарубежья, составляет около 30% от общего числа. Если иностранцы смогут получать электронные визы по приглашению от туроператоров, как это делается сейчас с обычными визами, – то эффект будет позитивный. А если будут требовать инвойсы, счета и прочие документы, проект пользы не принесет". Владимир Демин, представитель по связям с общественностью компании UTS считает, что UTS "Наша страна на данный момент активно развивает онлайн-технологии: в банковской сфере, ритейле, туризме, что является мировым трендом. Так что внедрение электронной визы – хорошее начинание, которое, безусловно, повысит привлекательность России в глазах иностранных туристов с точки зрения простоты и удобства в оформлении. Технически это тоже реализуемо. Но многое все же будет зависеть от взаимного облегчения визового режима как для российских граждан, так и для иностранцев. А это уже вопрос политического диалога". В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отмечает: «Если мы действительно хотим повысить въездной туристический поток в нашу страну, нужно как можно быстрее ввести безвизовый режим для иностранных туристов из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой хотя бы на 10 дней. Как это сделали в Белоруссии, а уж это действительно закрытое государство. И нужно быть мудрее и отказаться от принципа «взаимного отказа от виз», ведь самое важное получить туриста, который захочет приехать в Россию и потратить здесь деньги. Этот принцип очень быстро поняли в Грузии, чем мы хуже? Мы можем извлечь много выгод, нужно только смотреть вперед на несколько шагов». Напомним, что ранее в этом месяце президент Путин заявил, что Россия будет "постепенно идти в направлении использования электронных виз". Первая система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года. Сейчас по электронной визе можно приехать в шесть дальневосточных регионов. /TOURBUS.RU

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