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С гендиректора туроператора "Акрис" взыскивают более 8 млн рублей в пользу "Либерти Страхование"/ Авиакомпания "Якутия" может возобновить международные полеты к апрелю/ Власти Рима составят «черный список» туристов-хулиганов

С гендиректора туроператора "Акрис" взыскивают более 8 млн рублей в пользу "Либерти Страхование"

Начато исполнительное производство по взысканию 8,04 млн рублей с гендиректора туроператоров ЗАО "Акрис-Интурист" и ЗАО "Акрис трэвел" Владимира Коурова в пользу АО "Либерти Страхование" по вступившему в силу судебному решению, сообщает пресс-служба страховой компании.

Отмечается, что 4 июля 2017 года вступило в силу судебное постановление о прекращении уголовного преследования в отношении В. Коурова, обвиняемого в совершении 139 эпизодов преступлений по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество), в связи с истечением срока давности, что по закону не является реабилитирующим обстоятельством.

В дальнейшем СК "Либерти Страхование" предъявила регрессный иск к г-ну Коурову, как руководителю туроператоров.

Старейший новосибирский туроператор "Акрис", представленный двумя ЗАО — "Акрис Интурист" и "Акрис трэвел", 3 декабря 2014 года объявил о невозможности исполнить обязательства по заключенным договорам. За границей тогда отдыхали 164 его клиента, большинство из них — в Таиланде, Вьетнаме и Чехии.

Ответственность группы была застрахована в СК "Либерти Страхование" на общую сумму 60 млн рублей.

Авиакомпания "Якутия" может возобновить международные полеты к апрелю

Авиакомпания "Якутия", сертификат которой ограничила Росавиация, может возобновить полеты по международным направлениям в конце I квартала, сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

"Точно могу сказать, что "Якутия" будет стабильно функционировать в ближайшие годы — мы будем в будущем сокращать количество задержек и наладим комфортные перелеты, в конце первого квартала 2019 года будут возобновлены международные маршруты", — написал г-н Солодов.

Он отметил, что один из самолетов SSJ-100 вернулся в строй после ремонта, планируется, что в ближайшее время еще два таких самолета возобновят полеты. Кроме того, компания получила Boeing 737 для выполнения рейсов с учетом укороченной на время реконструкции аэропорта "Якутск" взлетно-посадочной полосы.

На прошлой неделе гендиректор "Якутии" Владимир Горбунов сообщал, что Росавиация завершит финальную проверку авиакомпании в конце февраля.

В октябре прошлого года Росавиация сообщала, что выявила ряд нарушений в работе авиакомпании "Якутия", в том числе превышение полетных смен экипажей, фальсификацию техдокументации. В результате ведомство запретило "Якутии" выполнять международные рейсы: соответствующее ограничение сертификата действует до устранения всех недостатков, говорили в Росавиации.

Власти Рима составят «черный список» туристов-хулиганов

Власти Рима хотят составить «черный список» иностранных туристов, чтобы запретить им повторный визит. Не исключено, что первыми в этом списке окажутся россияне - сообщает АТОР.

Как пишут итальянские СМИ, мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась в посольства иностранных государств за помощью в составлении списка нежелательных визитеров, возвращения которых в городе не хотят.

По предварительным данным, в зависимости от тяжести проступков туристов, им запретят на какой-то срок останавливаться в Риме. Как это будет выполнено технически и на какой срок Рим отправит туристов в «бан», г-жа Раджи не сообщила. Конкретные способы воплощения этой идеи на практике градоначальница будет обсуждать на встрече с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

По данным прессы, решиться на формирование «черного списка» римского мэра подтолкнул недавний инцидент с российскими туристами у фонтана Баркачча на площади Испании.

Он произошел 10 февраля, когда дорожная полиция заметила двух женщин в возрасте 35 и 40 лет, прыгающих через барьеры, окружающие фонтан XVII века. Однако женщины не остановились на призывы полиции и стали танцевать на «бортиках» фонтана, который итальянцы называют «лодочкой».

Женщины, которых полиция назвала «совершенно неконтролируемыми», впоследствии были обвинены в сопротивлении, насилии и угрозах государственному должностному лицу, а также в нанесении телесных повреждений. Гражданки РФ арестованы, сообщают итальянские СМИ.

/TOURBUS.RU



