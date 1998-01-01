Новости Профессионалов туризма научат созданию мобильного видео На форуме «Россия событийная», который пройдет в рамках выставки «Интурмаркет-2019», состоится мастер-класс по созданию мобильного видео

11 марта для участников IV Всероссийского образовательного форума «Россия событийная» пройдет мастер-класс «Мобильный видеоконтент как самый современный инструмент продвижения туристического события» от Максима Мусселя, автора книги «Мобильное кино: 100 шагов к созданию фильма». Максим Муссель является не только автором книги «Мобильное кино: 100 шагов к созданию фильма», но и куратором первого в России профессионального курса «Основы создания мобильного кино», совместного с Высшей школой экономики, инициатором проекта Mobile Filmmaker, режиссером мобильного кино, многократным участником международных фестивалей мобильного кино, призёром International Mobile Film Festival 2014 (Сан-Диего, США). Основные темы, которые будут затронуты во время мастер-класса: — история и развитие кино, снятого на мобильный телефон; — язык мобильного кино — уникальные особенности и отличия; — специфика прикладного мобильного видео: корпоративного PR, рекламы и мобильной журналистики (MoJo); — достоинства и недостатки мобильной съёмки и репортажа, техническое оснащение мобильного режиссера; — творческие составляющие и приёмы съёмки на смартфон. «Не секрет, что статичные картинки и тексты уже не привлекают к себе должного внимания. В социальных сетях именно видеоконтент приоритетно показывают в ленте новостей. Поэтому так важно научиться использовать мобильный телефон, который у каждого из нас в кармане, как полноценный инструмент режиссера, журналиста, автора», — отметил Максим Муссель, автор мастер-класса. «Тема создания мобильного кино ранее не звучала на форумах для представителей туристической отрасли. Сегодня видео является мощным инструментом для продвижения. Я уверен, что данный мастер-класс позволит организаторам туристических событий в регионах создавать качественные и оперативные видео со своих мероприятий. Это поможет им в продвижении и популяризации их событий», — отметил Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR. IV Всероссийский образовательный форум «Россия событийная» пройдет 11 марта в Москве в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет». Всероссийский образовательный форум «Россия событийная» — это основная отечественная коммуникационная площадка для организаторов туристических событий и туроператоров, специализирующихся на создании туров на события. Подробная информация – программа, условия участия в форуме на официальном сайте: http://russiaevents.ru/ Для участия в форуме необходимо направить заполненную заявку до 18:00 25 февраля Десятниковой Виктории на электронный адрес desyatnikovavictoria@mail.ru По итогам работы IV Всероссийского образовательного форума «Россия событийная» участникам будет выдан сертификат участника форума. Подробности можно уточнить у Геннадия Шаталова, т. 960-115-75-24 consul-biznes@regionpr.ru или Вероники Косых, т. 905-652-37-77 kosyh_veronika@mail.ru

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