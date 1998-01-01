Новости На Российском инвестиционном форуме - 2019 заявили, что «туротрасль продолжает оставаться в глубоком кризисе», а инвестиций «катастрофически не хватает» Острые проблемы инвестирования в туриндустрию обсудили в ходе проходящего в Сочи инвестфорума с участием руководителей Ростуризма и Минэкономразвития

Инвестиции в туристическую отрасль стали одной из основных тем завершающегося сегодня в Сочи Российского инвестиционного форума. Вчера в рамках форума, в частности, выступила новый руководитель Ростуризма Зарина Догузова, для которой это стало первым серьезным выступлением в новой должности. Как отметила г-жа Догузова, продвижение российского турпродукта станет ключевым направлением работы Ростуризма при новом руководстве. «Но одним продвижением мы ничего не сделаем. Мы должны понимать, что мы продвигаем. Заниматься пиаром того, что ты не видишь как законченный комплексный продукт, мы не будем... Чтобы что-то продвигать, нужно понимать, какую идею мы закладываем. Человек должен понимать, куда он летит, зачем летит, какие эмоции получит, что узнает, как доберется. Транспорт, логистика и так далее", — заявила она. Зарина Догузова подчеркнула, что в России огромные возможности в том, что касается туристского потенциала страны и за последние годы в сфере туризма многое было сделано: "Есть много успешных проектов, есть успешные регионы в плане продвижения туристского продукта. Наша задача, новой команды, которая сформирована, — проанализировать накопленный опыт, углубить его и предложить новые креативные нетривиальные управленческие решения, поставить коммуникационные цели и задачи". По словам г-жи Догузовой, эта работа будет делаться в тесной кооперации с экспертами отрасли и бизнес-сообществом. Она напомнила, что после чемпионата мира по футболу 2018 года интерес иностранных туристов к России заметно вырос. "Надо эту волну не упустить, максимально использовать возможности, которые нам это мероприятие открыло", — сказала глава Ростуризма. В свою очередь, замглавы Минэкономразвития РФ, курирующий туристическую отрасль, Сергей Галкин, оценивая потенциал отечественной туротрасли, отметил: «Внутренний спрос в России мы оцениваем в $100 млрд. Часть из этого уходит за границу, и наша задача – максимально создать условия, при которых эти потоки сохранятся в стране". Г-н Галкин добавил, что с учетом потенциала России это отложенный спрос, который сейчас не реализован из-за отсутствия достаточного количества качественного предложения. "При этом катастрофически не хватает инвестиций в инфраструктуру. При выручке отрасли в год на $100 млрд, у нас государственные инвестиции в районе $1 млрд. Это очень мало для столь большой страны и экономики", — отметил он. По его словам, инвесторы охотно вкладываются в "мягкую инфраструктуру" — отели, рестораны, конгресс-центры, места посещения. Задача государства – поддержать их и создать условия. "При этом инвесторам нужны комфортные безопасные условия работы, предсказуемость, отсутствие сложных процедур", — заключил г-н Галкин. Заметным и острым оказалось выступление на форуме зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, который заявил, что "туристическая отрасль в России продолжает оставаться в глубоком кризисе. По нашим расчетам, 80% всех федеральных целевых программ (ФЦП) по туризму – провальные. Какая инфраструктура создается, если это не скоординировано ни с кем? Еще одна проблема – кадры. Их подготовка как отрасль отсутствует. Кроме того, западные системы бронирования успешно зарабатывают на российском туристическом рынке, в отличие от отечественных. Но как только кого-то включили в санкционный список – они вычеркивают нас, как хотят". При этом, по его словам, официальная статистика туризма в России не отражает действительность: "Мы не верим официальной статистике, и я обещал, что мы привлечем системы искусственного интеллекта, которые разработаны в Сбербанке, чтобы показать реальную картину, как мигрируют туристы в различных регионах и какая статистика реально будет". Топ-менеджер Сбербанка также рассказал, что банк сам выступает крупным инвестором в сфере туризма и имеет негативный опыт работы в Республике Алтай, где были сорваны сроки строительства горнолыжного курорта Манжерок. По его словам, в регионе огромный потенциал для развития туризма, но местным властям "наплевать на туризм, главная задача – освоить деньги". "У меня вопрос: а стоит ли дальше планировать строить гостиницы, развивать инфраструктуру. Мне кажется, это тема для обсуждения на всех уровнях – как инвестор должен приходить в регион, чтобы показывать свою эффективность, доходность и развивать экономику страны", — подчеркнул спикер. «У Ростуризма сейчас поменялась команда. Мы надеемся на позитивные перемены", — заключил зампред правления Сбербанка. Отметим также, что сегодня в рамках инвестфорума туристический бренд Visit Tatarstan был признан победителем в номинации «Развитие туристического потенциала региона» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России. Конкурс проводился по инициативе и поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Награду за победу в конкурсе вручил сегодня в Сочи президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову зампредседателя правительства Виталий Мутко. /TOURBUS.RU

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