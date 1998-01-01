Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток на Кубу вырос в этом году на 20% Наши эксперты рассказали о повышенном спросе на отдых и стоп-сейле в ряде кубинских отелей

Турпоток из России на Кубу стремительно растет, сообщает АТОР. За январь 2019 года на курортах страны было зарегистрировано на 20% больше россиян, чем за аналогичный период 2018 года. В связи с этим части кубинских отельеров пришлось поставить стоп-сейл на продажу ряда отелей. По словам Хуана Карлоса Эксалона, директора представительства министерства туризма Кубы в РФ, в январе этого года страну посетило 15 тыс. российских туристов. Эта цифра стала новым рекордом по числу прибытий из России в зимний период. Отметим, что по официальным данным, в прошлом году Кубу посетило более 137 тыс. россиян, тогда прирост туристического потока из России превысил 30%. "Спрос на туры на Кубу высок, у нас по-прежнему идет рост продаж, и, видимо, не только у нас. Сейчас сталкиваемся с тем, что многие отели Кубы присылают стоп-сейл, даже те, от которых этого не ожидали", - говорит Анна Филатовская, PR-директор туроператора ICS Travel Group. По ее словам, основная масса бронирований по-прежнему традиционно приходится на пляжный семейный отдых. «Часто туристов интересует и дайвинг, есть и любители экскурсионных программ. Их не так много, но в этом году больше, чем раньше, что нас радует», - отмечает топ-менеджер, подчеркивая, что на Кубе много интересных исторических мест и природных заповедников. Кроме того, растет интерес к MICE-поездкам на Кубу, все чаще бронируют Кубу и индивидуальные путешественники. В свою очередь в пресс-службе туроператора "Интурист"" нам сообщили, что в компании "наблюдается увеличение спроса на туры на Кубу на март и апрель 2019 года. Объем продаж вырос ориентировочно на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Общая глубина продаж доходит до июня 2019 года. Спрос очень высок, отели активно бронируются и заполняются. Однако у туроператора «Интурист» всегда есть возможность предоставить гарантии на бронирование несмотря на информацию о стоп-сейле. Такой ажиотаж вокруг направления, может быть, связан с отсутствием визовых формальностей, плюс это экзотика в сочетании с неповторимым духом разных исторических периодов. Гостям всегда предлагается высокий уровень сервиса при организации турпакетов – все это способствует уверенному и пролонгированному увеличению спроса на данном направлении». Лада Попело, глава отдела продаж туроператора «Карибский Клуб», добавила со своей стороны: «Мы не видим ничего удивительного в таком интересе к Кубе, с середины января по март в регионе высокий сезон, и для Кубы и Доминиканы это традиционно самое «горячее» время, а тем более что теперь наряду с регулярными рейсами «Аэрофлота» появилось большое количество чартерных рейсов. Весь этот комплекс причин и вылился в стоп-сейл. Несмотря на все, очень радостно, что направление активно продается и продвигается силами операторов и агентов». Ннаконец, Виктория Худаева, PR-менеджер ANEX Tour, отметила: «Мы отмечаем динамику роста спроса на Кубу. В 2018 году турпоток значительно вырос и побил рекорд, в 2019 году наблюдаем аналогичную тенденцию. Объемы на осенне-зимний сезон у нас увеличились, также был добавлен новый маршрут из Москвы на о. Кайо-К Стоит отметить, что в нашем ассортименте Куба представлена круглогодично с чартерным перелетом AZUR air из двух городов (Москва и Санкт-Петербург), также возможно динамическое пакетирование на регулярных рейсах до Гаваны. Сравнивая показатели глубины и количества проданного продукта, например, на майские праздники, мы наблюдаем увеличение в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По стоп-сейл скажем, что у нас туры закрыты почти на весь февраль». /TOURBUS.RU

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