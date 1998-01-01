Новости Амбассадоры активно включились в продвижение Петербурга Участники новой программы способствуют превращению Северной столицы в мировой центр делового и событийного туризма

В рамках «Дня влюбленных в Петербург», состоявшегося в четверг в официальной гостинице Государственного Эрмитажа, участники программы амбассадоров поделились первыми результатами своей деятельности на этом поприще. Стоит напомнить: недавно представленная общественности программа «Амбассадор Санкт-Петербурга» предполагает, что ее участники, имеющие большой авторитет на международном уровне, станут последовательно продвигать интересы города на мировом рынке. И тем самым будут привлекать в Северную столицу крупные деловые мероприятия, способные принести в казну дополнительные доходы. Несмотря на то что программа официально стартовала лишь в конце 2018 года, уже определены и конкретные цели: в 2019-м ее участникам предстоит за счет собственных усилий «притянуть» в Петербург как минимум пять больших международных форумов, а в 2020-м – не менее семи. «К участию в программе мы намерены привлечь не менее 40 амбассадоров, с некоторыми из которых соответствующие соглашения уже подписаны, - заявил на «Дне влюбленных в Петербург» глава Комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич. – Результаты есть, но основной эффект от новинки стоит ожидать после 2020 года. Так, в 2021-м Петербург уже может рассчитывать на привлечение как минимум десяти крупных деловых мероприятий с участием не менее тысячи человек». Его оценку подтвердила, в частности, Виктория Кичева, представляющая организаторов проекта «Петербург свадебный». «Если верно оценивать ситуацию, широко распространенный во всем мире свадебный туризм - одно из проявлений туризма событийного, - пояснила она. – И Петербург с его возможностями вполне может рассматриваться как одно из лучших мест в мире для проведения свадеб». Есть успехи и по части привлечения деловых мероприятий: осенью, к примеру, в городе на Неве снова пройдет единственный в стране фестиваль «Неделя свадебной моды», на который съезжаются лучшие представители этой индустрии. В свою очередь, Влада Стрелецкая из Российского национального комитета Мирового нефтяного совета поделилась радостью по поводу того, что в конце июня в Петербурге состоится Future Leaders Forum, на который съедутся около 1,2 тыс. молодых представителей отрасли со всего света. «Когда мы подавали заявку на проведение мероприятия, надежды на победу было мало – у организаторов есть выбор из 65 стран мира, - сообщила она. – Однако голосование было единогласным, и теперь Петербург примет одно из самых престижных событий». То, что его статус действительно высок, подтверждает хотя бы список площадок проведения: открытие Future Leaders Forum состоится в Мариинском, а закрытие – в Константиновском дворце. Подтвердил эффект работы программы амбассадоров и командор яхт-клуба Петербурга Владимир Любомиров. «Благодаря совместным усилиям со спонсорами, а также возможности проведения соревнований в акватории Невы между Петропавловской крепостью и Эрмитажем, нам удалось привлечь в Петербург события мирового класса, на которые съезжаются сотни яхтсменов со всего мира, - сообщил он. – Летом в течение целого месяца проходят регаты разного уровня, которые, несомненно, делают Петербург более привлекательным и с точки развития туризма». В настоящее время критерии программы «Амбассадор Санкт-Петербурга» уже четко определены и идет активная работа по привлечению к участию в ней других специалистов экспертного уровня, с которыми и будут заключаться соглашения о сотрудничестве. Впервые реализуемый в России проект, как предполагается, со временем позволит увеличить объемы конгрессно-выставочной деятельности в Петербурге не менее чем на 10%. /TOURBUS.RU

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