Чартерные авиакомпании растут и меняются

Наши эксперты комментируют важные изменения на отечественном чартерном рынке, произошедшие за последнее время

По итогам работы в 2018 году практически все крупные чартерные перевозчики России вошли в число 15-ти крупнейших авиакомпаний страны. При этом по объемам пассажиропотока лидером стала Nordwind, а по темпам роста количества пассажиров (по сравнению с предыдущим годом) - Red Wings, -сообщает наш корреспондент.

Данные Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) свидетельствуют: за исключением авиакомпании I Fly, которая не опубликовала сведений о своих производственных показателях, все основные чартерные перевозчики страны по итогам 2018-го вошли в число пятнадцати крупнейших.

В частности, Nordwind в течение прошлого года перевезла свыше 4,9 млн пассажиров, «Глобус» - 4,3 млн, AZUR air – 4,2 млн человек, Red Wings обслужила свыше 2,6 млн, «Икар» - более 2 млн пассажиров, а «Ройял флайт» - 1,7 млн.

Примечательно, что на фоне относительно скромного роста объема перевозки пассажиров в целом по гражданской авиации РФ, чартерные авиакомпании прибавили заметно больше. Например, AZUR air увеличила за год этот показатель на 13,1%, «Ройял Флайт» - на 15,2%, «Икар» - на 46,3%, а Red Wings – на 62%.

При этом ориентированные на перевозку туристов компании демонстрируют и самые высокие в отрасли показатели занятости кресел. В частности, наиболее высокий результат по этой части в 2018 году у AZUR air (95,9%), однако и коллеги показывают весомые цифры, поскольку у «Ройял Флайт» были заняты 94,1% кресел (столько же, сколько у «Победы»), у Nordwind – 89,4%, а у остальных, как правило, не ниже 86%.

Если учесть, что в целом по отрасли этот показатель составляет около 83%, а у многих крупных регулярных перевозчиков он еще ниже, это говорит о высокой востребованности услуг «туристических» авиакомпаний.

В этом сегменте авиарынка лидируют Nordwind и AZUR air, значительно опережающие коллег и по объемам перевозок, и по скорости роста воздушного флота. Например Nordwind, будучи образована в 2008 году и начинавшая полеты на 3-х воздушных судах по 6-ти направлениям, сейчас превратилась в перевозчика федерального уровня, входящего в топ-7 гражданской авиации России и летающего по 75 направлениям в 22 странах мира, включая и многие регулярные маршруты. В

В свою очередь, AZUR air признана РБК одной из самых быстрорастущих российских компаний: по данным этого источника, среднегодовой прирост выручки AZUR air в период с 2015 по 2017 год составил 221%. А это самый высокий показатель среди компаний транспортной отрасли РФ. «

По результатам 2018 года авиакомпания укрепила позиции на российском рынке, показав при этом высокие темпы роста объемов производственной деятельности. – заявил по этому поводу генеральный директор авиакомпании Юрий Стогний. - Рассчитываем на сохранение установившейся динамики развития и в предстоящем периоде».

«Ситуация такова, что из-за сильной конкуренции на рынке чартерные перевозки перестали быть безусловно более выгодными, чем регулярные, - говорит Илья Иткин, генеральный директор PAC Group. – Туроператору «поднимать» чартер или брать «жесткий» блок мест зачастую менее экономически эффективно, чем использовать предложения регулярных перевозчиков, стоимость места у которых бывает ниже».

С учетом этого «регулярку» операторы теперь системно используют не только на направлениях, на которых нет чартеров (например, при организации туров в Египет), но и на многих других. В частности, ANEX Tour, поставив из Москвы чартеры AZUR air на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко, для доставки части туристов параллельно использует и регулярные рейсы «Аэрофлота» в Гавану.

Что касается самих перевозчиков, все чаще они заменяют чартерные рейсы регулярными. В частности, Nordwind в конце прошлого года организовала регулярные рейсы из Москвы в Бангкок и Хошимин. «К традиционным чартерным рейсам, билеты на которые продавались только в составе турпакета, мы предоставили возможность приобретения билетов на рейсы и в регулярном расписании», – сообщал перевозчик.

По оценке экспертов, делается это с учетом роста категории самостоятельных туристов: многие из путешественников сейчас стараются организовать свой отдых без участия посредников, и поэтому потребность в приобретении «свободных» билетов по курортным направлениям продолжает расти.

/TOURBUS.RU