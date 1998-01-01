Новости Горячие авиановости Глава "Аэрофлота" - за трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов/ UTair прокомментировала историю с покупкой 13 билетов для двух детей-инвалидов/ Забастовка на сутки парализовала все аэропорты Бельгии

Глава "Аэрофлота" - за трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев выступает за ужесточение ответственности авиадебоширов, увеличение срока запрета на полеты для них до трех лет, а также за оснащение самолетов средствами сдерживания. "Наши законодатели, когда принимали закон, норму смягчали и смягчали — там очень много изъятий, когда человек может полететь, несмотря ни на что. Но когда вместо европейских пяти лет запрета на полеты нам предложили три года, а в итоге дали один год — это, конечно, маловато. Людей нужно дисциплинировать", — сказал г-н Савельев в интервью телеканалу "Россия 24" в среду. При этом топ-менеджер отметил, что выступает за ужесточение ответственности. "Уголовная, не уголовная — это пусть рассматривает суд, но я склоняюсь к тому, что если попал в "черный" список, то минимум три года в списке, и он не имеет права летать", — пояснил г-н Савельев, указав, что эту позицию разделяют и другие авиакомпании. "Второе, чего мы не добились, — это средства сдерживания авиадебоширов. У нас так на борту ничего и не появилось — ни пластиковых наручников, ни ремней сдерживания", — сказал гендиректор "Аэрофлота". При этом он назвал введение института «воздушных маршалов» преждевременным. "Насколько я знаю, такой закон о воздушных маршалах не прошел, и я считаю, что он преждевременен. Это удорожает также билеты", — пояснил он. Закон, позволяющий российским авиакомпаниям вести "черные списки" пассажиров и отказывать им в перевозке в течение года, вступил в силу в июне 2018 г. UTair прокомментировала историю с покупкой 13 билетов для двух детей-инвалидов Российская авиакомпания UTair объяснила, почему матери-одиночке пришлось покупать 13 билетов для двоих детей-инвалидов, сообщили в пресс-службе компании. «Российский детский фонд и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей. Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров», — говорится в сообщении. Как отмечают в UTair, для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 кг, поэтому сотрудникам авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. «Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», — добавили в компании. Об инциденте 13 февраля рассказал телеканал «Россия-1». Матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 авиабилетов на самолет, чтобы вернуться домой с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операции в Центре им. Илизарова. По словам женщины, в авиакомпании заявили, что одного сына придется перевозить лежа на носилках, он займет девять мест, а второй подросток, у которого в гипсе одна нога, займет два места. Забастовка на сутки парализовала аэропорт Брюсселя Наплыва пассажиров ожидают в аэропорту Брюсселя сегодня после окончания всеобщей забастовки, которая на сутки парализовала работу всех аэропортов Бельгии, сообщает портал Aviation24. "Аэропорт Брюсселя ожидает очень напряженный день. Вместе с пассажирами, которые застряли накануне, полетят новые. Аэропорт готовится обслужить 33 тыс. человек, это на 11% больше, чем обычно", — пишет портал. Как отмечает Aviation24, для помощи пассажирам был вызван дополнительный персонал. Тем не менее, всем планирующим воспользоваться аэропортом Брюсселя в четверг рекомендовали приезжать задолго до времени вылета. Всеобщая забастовка авиадиспетчеров началась в Бельгии 12 февраля в 22:00 и длилась сутки. Только в Брюсселе за это время отменили около 600 авиарейсов, что нарушило планы 80 тыс. пассажиров. Причиной забастовки стало недовольство авиадиспетчеров зарплатой, рост которой был ограничен 0,8% в течение следующих двух лет. /TOURBUS.RU



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