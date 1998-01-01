ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Сервис AirHelp назвал самых романтичных и самых пунктуальных путешественников

В преддверии Дня всех влюблённых эксперты компании AirHelp выяснили планы на этот день 3,5 тысяч респондентов из 13 стран

В преддверии Дня всех влюблённых специалисты AirHelp - компании, отстаивающей права авиапассажиров и помогающей им добиваться выплаты компенсаций за отменённые и задержанные рейсы, — задались двумя вопросами: «Что делают в этот день в разных странах мира?» и «Насколько долго люди из разных стран готовы ждать спутника или спутницу, опаздывающих на свидание?».

Компания провела опрос, в котором приняли участие почти 3500 респондентов из Великобритании, США, Бразилии, Германии, Испании, Италии, Франции, Канады, Португалии, Польши, России, Дании и Швеции.

В случае с первым вопросом распределение результатов оказалось довольно равномерным: около 33,7% участников заявили, что планируют 14 февраля отправиться на свидание, а 32% сказали, что не планируют делать в этот день ничего особенного.

Если же посмотреть на разные страны, то окажется, что самые неромантичные нации — это американцы и немцы: среди респондентов из этих стран гораздо меньше тех, кто собирается идти в этот день на свидание, чем, например, среди участников из Великобритании.

Самые романтичные, конечно же, — французы: 54,3% планируют идти на свидание. Россияне тоже довольно романтичны — на свидание собираются 38,7% респондентов: не французы, конечно, но и не немцы с американцами.

Что касается второго вопроса, AirHelp выяснил, что хотя пунктуальность и важна в свиданиях, но подавляющее большинство респондентов (2900 человек) готово простить своим спутникам и спутницам опоздание, не превышающее 30 минут. Некоторые даже более терпеливы: почти треть респондентов заявили о готовности ждать на свидании более часа, а для почти 11% — и задержка в три часа не проблема.

При этом наблюдаются интересные национальные различия в отношении к непунктуальности. Скандинавы и британцы — в числе самых терпимых к опозданиям: 12,5% жителей Великобритании и около 15% и шведов, и датчан готовы ждать по 3 часа. Что касается, например, немцев, то здесь результаты исследования подтверждают стереотип: респонденты из Германии меньше других настроены прощать опаздывающих — только 5,2% готовы ждать больше 3 часов. Россияне, впрочем, тоже по три часа ждать не готовы (около 5%), однако в целом довольно терпимы к непунктуальности: 34,5% готовы ждать полчаса, а 39,4% — час.

И хотя нигде в мире День святого Валентина не является государственным праздником, это не мешает некоторым влюблённым брать выходной, чтобы отметить этот день. Как выяснил AirHelp, почти 8,5% респондентов планируют куда-нибудь в этот день поехать.

Однако даже при самом тщательном планировании романтическое путешествие может сорваться из-за обстоятельств, которые невозможно предусмотреть, например из-за задержки или отмены авиарейса.

В прошлом году 14 февраля от задержек и отмен пострадали пассажиры более 14 600 перелётов, а 150 рейсов были задержаны как минимум на 3 часа, и объём компенсаций, полагающихся пассажирам этим рейсов, составил почти 3,8 млн евро.

/TOURBUS.RU