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«Роза Хутор» станет не только горнолыжным, но и бальнеокурортом

В ходе Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с директором курорта Сергеем Бачиным

Как заявил в ходе встречи с директором горного курорта «Роза Хутор» Сергеем Бачиным глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, за последние годы комплекс стал по-настоящему мировым курортом, который пользуется популярностью у российских и иностранных туристов. В год здесь отдыхает порядка двух миллионов человек.

«Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом и хотите развивать бальнеолечение. Именно это направление является приоритетным для санаторно-курортного комплекса края, так как позволяет решить вопросы всесезонной загрузки», – сказал губернатор.

Глава региона заметил, что возможности края в сфере бальнеологического лечения не ограничены, но богатыми природными ресурсами необходимо умело пользоваться, чтобы не нанести вред окружающей среде.

В свою очередь, Сергей Бачин отметил, что за прошедшие после Олимпиады пять лет «Роза Хутор» динамично развивается, строятся новые подъемники и трассы, а сейчас перспективным является развитие бальнеологии и экотуризма.

По его словам, еще сто лет назад рядом с курортом в долине реки Мзымта был найден Царский источник с целебной водой, которая по составу аналогична кисловодскому нарзану.

«Мы планируем сделать этот источник стартовым элементом будущего бальнеокурорта. Первым этапом станет организация пешего маршрута к источнику и туристического лагеря – его хотим завершить к концу 2020 года. Вторым – строительство бальнеокурорта с соответствующей инфраструктурой. На это понадобится пять-семь лет», – пояснил Сергей Бачин.

Он уточнил, что новый курорт существенно увеличит емкость номерного фонда «Роза Хутор», которая сейчас превышает семь тысяч человек, увеличит турпоток и будет способствовать развитию Красной Поляны как уникального горноклиматического курорта мирового уровня.

Напомним, что зимний сезон 2018/2019 стартовал на горном курорте "Роза Хутор" 21 декабря и продлится до конца апреля. Главным новшеством нового зимнего сезона стал единый ски-пасс, дающий возможность кататься не только на трассах "Роза Хутор", но и на склонах "Альпика" и "Лаура". Еще одной новинкой стал ски-пасс с открытой датой первого дня катания.

Как отмечают в пресс-службе комплекса, из 10 тыс. катающихся на курорте около 4 тыс. предпочитают южный склон хребта Аибга. В связи с этим на следующий год запланировано строительство на южном склоне нового подъемника, что позволит создать еще как минимум 60 дополнительных рабочих мест.

В настоящее время в городской и краевой бюджеты поступает более 200 млн рублей в год. На курорте трудятся более 3 тыс. человек.

/TOURBUS.RU