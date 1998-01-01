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Авиакомпания Qantas и корпорация Sabre заметно расширяют сотрудничество

Австралийский перевозчик становится стратегическим партнером новой программы Sabre, призванной стимулировать развитие индустрии

дистрибуции с австралийской авиакомпанией Qantas, которая стала новым участником программы «Больше, чем NDC», подтверждая свое намерение возглавить эволюцию отрасли в области нового поколения ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций.

Перевозчик становится стратегическим партнером инициативы Sabre, призванной стимулировать развитие индустрии путем разработки и интеграции комплексных возможностей для работы с предложениями, распространяемыми по протоколу NDC.

Кроме этого, компания Sabre заключила с авиакомпанией сотрудничество в рамках проекта Qantas Channel, направленного на повышение уровня персонализации и обеспечение комплексного взаимодействия перевозчика с клиентами через агентские каналы бронирования.

Как сообщает пресс-служба компании, Sabre будет играть активную роль в реализации Qantas Channel, работа по которому стартует 1 августа.

Отметим, что зарегистрировавшись в Qantas Channel, подключенные к Sabre туристические агентства получат доступ к более широкому контенту авиакомпании и возможность работать с надежной и актуальной информацией для создания комплексных персонализированных предложений для потребителей.

«Сегодня мы вновь подтверждаем нашу приверженность эволюции отрасли путем переосмысления подходов к туристическому бизнесу. Qantas становится новым участником нашей программы «Больше, чем NDC», а расширенное партнерское соглашение откроет более чем 425000 агентам по всему миру доступ к более богатому контенту перевозчика», – отметил Ракеш Нарьянан, вице-президент Sabre Travel Network по авиационному направлению бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Комментируя новую модель дистрибуции авиакомпании, Ванесса Хадсон, CEO Qantas, отметила, что перевозчик рад работать вместе с Sabre над тем, чтобы обеспечить агентам по всему миру доступ к Qantas Channel.

«Цифровая среда изменила подходы к работе с нашими торговыми партнерами. Новые технологии и это соглашение по Qantas Channel помогут донести наше видение до общих клиентов. Мы рады продолжить внедрение инноваций с торговыми партнерами и вместе использовать преимущества этой новой технологии», – подчеркнула Ванесса Хадсон.

Напомним, Sabre Corporation – ведущий поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий. Сотни авиакомпаний и тысячи отелей используют программное обеспечение, базы данных, мобильные технологии и решения по дистрибуции Sabre, которые помогают им реализовать ключевые функции бизнеса, такие как бронирование авиаперелетов и проживания в отеле, управление доходами, управление расписанием полетов, развитием сети и ресурсами экипажей. Sabre также выступает ведущей торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с конечными потребителями. Объем операций на площадке Sabre составляет более $120 млрд в год. Штаб-квартира компании находится в городе Саутлейк (Техас, США). Sabre предоставляет услуги клиентам в более чем 160 странах по всему миру.

Qantas Group - это многопрофильная глобальная авиационная группа, которая включает Qantas Domestic, Qantas International, Jetstar и Qantas Loyalty. В общей сложности Qantas Group выполняет более 7300 рейсов в неделю.

Вместе с код-шеринговыми соглашениями и партнерами по альянсу oneworld перевозчик предлагает перелеты в более чем 1000 пунктов назначения по всему миру. Флот Qantas Group насчитывает более 300 самолетов, включая известный Qantas A380, новый Qantas Boeing 787-9 Dreamliner и Jetstar Boeing 787-8 Dreamliner.

Ежегодно Qantas Group перевозит более 50 млн пассажиров, штат компании составляет около 30000 человек. На протяжении своей 99-летней истории Qantas регулярно получала международные награды за свои услуги, бортовое питание и вино, технологии и инновации.

/TOURBUS.RU