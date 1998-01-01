Новости «Уральские авиалинии» предлагают полететь в Ниццу за 4500 рублей Эксперты обсуждают перспективы новых "бюджетных" рейсов на Лазурный берег из подмосковного аэропорта Жуковский

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 1 мая начнет выполнять регулярные рейсы из аэропорта Жуковский в Ниццу. Рейс U6797/6798 будет осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам. Вылет из Жуковского в 08:35, обратный рейс вылетает из Ниццы в 17:25. Стоимость от 4 549 рублей в одну сторону, - сообщает пресс-служба перевозчика. Напомним, что ранее авиакомпания открыла продажу авиабилетов на прямой регулярный Жуковский – Париж – Жуковский, который будет выполняться с 23 апреля. Рейс У6-759/760 будет вылетать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из подмосковного Жуковского в 10:45, обратный рейс прибывает из Парижа в 14:45. Стоимость от 4 639 рублей в одну сторону. Комментируя нашему порталу перспективы нового рейса, представитель PR-службы PAC Group сообщил: «Туры в Ниццу и Париж продаются с хорошей глубиной. А перелет «Уральскими авиалиниями» будет бюджетным вариантом перелета, который очень нужен на этих направлениях. Благодаря новому рейсу, Франция станет более доступной страной для разных категорий туристов». Антонова Татьяна, менеджер отдела Франции компании "ВАНД", добавила: «Несмотря на заявление перевозки, сложно оценить сейчас, как это повлияет на спрос, так как при отсутствии должного спроса борт могут и сократить. Так уже было неоднократно, сначала заявляют, а потом снимают, даже не начав летать. Очень много перевозки заявляется сейчас в разные регионы Франции. Туры в Ниццу и Париж продаются в обычном режиме, всплеска активности со стороны туристов не наблюдаем. Наконец, Анна Филатовская, пиар-директор ICS Travel, заявила: «В продаже у нас есть рейсы «Уральских авиалиний» с вылетом из Жуковского. Надо сказать, они неплохо загружаются, потому что дают привлекательные цены на билеты и прилетают в Шарль де Голль, что тоже немаловажно. В Ниццу рассчитываем на существенное увеличение спроса, потому что у "Уральских авиалиний" в настоящий момент самые низкие цены на билеты. Новый перевозчик к тому же создаст более конкурентную среду, что благоприятно скажется на ценах и, как следствие, на спросе». Напомним, что «Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в екатеринбургском Кольцово, московском Домодедово и петербургском Пулково. Флот состоит из 47 самолетов Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319), все они взяты авиакомпанией в операционный лизинг. В минувшем году «Уральские авиалинии» двукратно увеличили число вылетов из Жуковского, доведя их число со 105 до 201 ежемесячно. Каждый второй пассажир аэропорта в 2018 году стал клиентом «Уральских авиалиний». /TOURBUS.RU

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