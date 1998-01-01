Куда отправились сегодня самые романтичные туристы?

Эксперты рассказали о наиболее популярных туристических поездках, приуроченных к празднованию Дня всех влюбленных

Янис Дзенис, PR-директор сервиса Aviasales:

- По сравнению с предыдущим годом спрос на авиабилеты на выходные 16-17 февраля вырос на 39%. Активнее всего покупали билеты в Стамбул и Тбилиси.

Стамбул, Рим и Прага также стали самыми популярными зарубежными направлениями при бронировании отелей на выходные после Дня святого Валентина. Средний чек за сутки проживания составил 3 тыс., 5,4 тыс. и 4,4 тыс. рублей соответственно.

Среди российских направлений наиболее востребованными оказались Москва (5,7 тыс. рублей за сутки проживания в отеле), Санкт-Петербург (2,4 тыс.) и Сочи (1,9 тыс.).

Несмотря на рост бронирований авиабилетов, спрос на отели снизился на 3% по сравнению с 2018 годом.

Ирина Рябовол, представитель сервиса Мomondo.ru в РФ:

- На период празднования Дня всех влюбленных число запросов на билеты в бизнес и первый класс возрасло на 33% по сравнению с предшествующей неделей. Примечательно также, что на время праздника число поисков на двоих взрослых возрастает. Если в среднем в феврале доля таких запросов составляет 27%, то в период с 13 по 17 февраля она увеличивается до 29%.

Самым романтичным направлением на день Св. Валентина в этом году стал Сочи. Спрос на перелеты на главный курорт нашей страны вырос на 19% по сравнению с 2018 годом.

Второе и третье места в топе наиболее популярных направлений заняли Бангкок и Пхукет. Средняя стоимость билетов в столицу Таиланда составила 33,3 тыс. руб., а на самый востребованный курорт страны – 41 тыс. руб.

Помимо городов Таиланда россияне довольно часто интересовались поездками в Гоа и Коломбо,Эти направления заняли шестое и одиннадцатое места соответственно в рейтинге самых популярных романтических маршрутов.

Москва, занимавшая в прошлом году второе место, переместилась на четвертое, несмотря на положительную динамику (+2%). Замыкает пятерку самых романтичных направлений по мнению россиян город Минеральные Воды.

Спрос по этому направлению вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость перелета на курорт составила 6 тыс. руб.

Виктория Худаева, PR-менеджер ANEX Tour:

- В этом году, как и всегда зимой, популярностью в День влюбленных пользуются теплые страны - Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминикана ОАЭ и Куба. Спрос по направлениям на эти дни примерно такой же как и в прошлом году, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Средний чек на данные направления от 40-50 тысяч рублей.

Кроме того, можем отметить интерес к Испании, непродолжительный перелет позволяет отправиться на отдых небольшой продолжительности или в тур на выходные, особенно если есть мультивиза.

Также в последнее время интерес ста проявляться к Турции в так называемый «несезон». Средний чек на данном направлении - 20-25 тысяч рублей.

Путешествовать россияне в это время предпочитают вдвоем преимущественно в отелях 4*.

Анастасия Бартоломеева, менеджер по PR и маркетингу компании «Магазин Путешествий»:

- Поскольку 14 февраля в этом году приходится на четверг, то особо повышенного спроса мы не увидели.

Из тех, кто выбирает туры в эти дни, популярны прездки выходного дня по таким полюбившимся нашим клиентам направления как Казань, Санкт-Петербург, Калининград и Карелия.

Пресс-служба «ВЕДИ Тургрупп»:

- Чаще всего в романтические поездки на День всех влюбленных отправляются пары или молодожены в возрасте от 21-35 лет, как правило, выбирая туры выходного дня и сити-туры.

При этом спрос на 14 февраля не возрос, так как Валентинов день выпадает на четверг, многим оказалось неудобно и нерезонно выезжать на «длинный уикенд».

По отзывам специалистов, обратная ситуация отмечается с продажами на праздник 8 марта, который приходится на пятницу. Видимо, россияне решили приберечь свои отгулы именно для «женского» праздника, так как рост заявок на туры, приуроченные к 8 марта, ощутимо возрос.

Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских онлайн-продаж АО «АльфаСтрахование»:

- «АльфаСтрахование» составила свой рейтинг самых популярных стран среди россиян, которые отправятся за границу на День всех влюбленных. В Южную Корею поедут 13,7%, в Турцию – 13% путешественников, в Италию – 12,2%, в Германию 12,1%, в Японию 8,8%. Также пользуются спросом поездки на Филиппины (8,5%), в Испанию (7,4%), Швейцарию (7%), США (4,3%) и Армению (3,6%).

Для отдыха на 14 февраля россияне выбирают европейские страны, страны бывшего СНГ и более экзотические направления. На первом месте оказалась Южная Корея. В феврале туристический сезон в основном еще не открыт, поэтому можно приобрести недорогие билеты.

Пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру:

- Мы проанализировали все проданные авиабилеты с вылетами из российских городов 13 февраля и возвращением 16-17 февраля. В выборку попали только те авиабилеты, где в одном заказе есть мужчина и женщина.

Интересно, что большинство из тех, кто проведет 14 февраля в путешествии, выбрали российские города (86% от всех оформленных билетов). И только 14% - поездку за границу. Половину российского топа занимают южные направления: Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону. А вторую половину — города, где кипит деловая жизнь и где просто приятно прогуляться: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Екатеринбург и Калининград.

Среди зарубежных направлений неожиданно лидирует Ереван. Париж тоже есть в списке городов, куда на День влюбленных полетят пары, но он не вошел в десятку: столица Франции лишь на 52-м месте.

Из европейских городов романтическими можно назвать Прагу, которая заняла вторую строчку рейтинга. За романтикой также летят в Берлин, Мюнхен, Рим, Франкфурт-на-Майне, Милан - эти города в двадцатке самых популярных.

/TOURBUS.RU