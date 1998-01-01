Горячие новости

Цены на размещение в отелях Египта вырастут в этом году на 30% / МИД РФ предупредил о забастовке сотрудников аэропортов Италии 15 февраля/ Двое российских туристов погибли в ДТП на Пхукете

Цены на размещение в отелях Египта вырастут в этом году на 30%

Эксперты международной аналитической компании Colliers International спрогнозировали увеличение стоимости размещения в отелях на курортах Египта на 30% в 2019 году, сообщает газета Daily News Egypt.

«В соответствии с прогнозом международной аналитической компании Colliers International, в 2019 году размещение в отелях Каира, Хургады, Шарм-эль-Шейха и Александрии будет дороже на треть», — пишет издание.

Эксперты отмечают, что этот год обещает быть благоприятным для отельеров Египта, поскольку в стране усилены меры безопасности во время отдыха туристов, а также возвращаются чартерные рейсы из большинства европейских стран.

В связи с ожидаемым ростом иностранного турпотока в гостиницах Хургады и Шарм-эль-Шейха прогнозируется рост выручки за номер (RevPAR) на 13 и 12% соответственно. Заполняемость отелей в Шарм-эль-Шейхе в этом году ожидается на уровне 58%, а средняя цена за ночь (ADR) – $54.

В 2018 году стоимость номера составляла $38. Согласно прогнозу, загрузка отелей Хургады составит 68%, а цена номера за сутки — $63, — пишет газета.

По данным Daily News Egypt, загрузка отелей в Александрии в этом году достигнет 81%, а Каира – 77%. При этом цена на размещение в столице в 2019 году составляет в среднем $128 за номер в сутки.

МИД РФ предупредил о забастовке сотрудников аэропортов Италии 15 февраля

Забастовка сотрудников аэропортов пройдет 15 февраля в Италии, возможны задержки и отмены рейсов, сообщает в среду ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Вследствие 24-часовой общенациональной забастовки сотрудников аэропортов 15 февраля будет ограничено воздушное сообщение. Возможны задержки и отмены рейсов и увеличение нагрузки на альтернативные виды транспорта», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Как отмечают местные СМИ, к забастовке присоединится более 70% сотрудников аэропортов. Причинами недовольства стали ухудшения условий труда, высокая текучка кадров и низкие зарплаты.

Двое российских туристов погибли в ДТП на Пхукете

Двое российских туристов на мотобайке врезались в грузовик на острове Пхукет в Таиланде, оба погибли, сообщает в понедельник портал The Phuket news.

"Полиция Пхукета получила сообщение о происшествии около 11 вечера в воскресенье. Когда она прибыли на место аварии, двое иностранцев лежали на дороге без сознания, рядом валялся мотобайк. Водитель грузовика ожидал полицейских. Оказалось, что в аварию попали граждане России, Андрей Миронов и Василий Репников, 31 и 29 лет", — пишет издание.

Инцидент произошел на шоссе возле популярного пляжа Патонг. Как предполагает полиция, россияне превысили скорость, потеряли управление и врезались в грузовик. Оба были отправлены в госпиталь, где врачи констатировали смерть.

"Пока неясно, кто из двоих был за рулем. Полиция запросила документы в компании, где был арендован мотобайк, и выяснила, что его брал А.Миронов. У погибших взяты образцы крови на анализ, чтобы определить, были ли они пьяны. Полицейские сообщили, что в крови 47-летнего водителя грузовика не найдено следов алкоголя", — пишет издание.

В полиции также подчеркнули, что никто из россиян не был в шлеме.

/TOURBUS.RU