Новости Уже через неделю в России может начать работу европейский автобусный лоукостер Эксперты обсуждают перспективы прихода на наш рынок немецкого автобусного перевозчика FlixBus

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus в ближайшие дни планирует начать работу в России, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник в транспортной отрасли. В настоящее время FlixBus выполняет внутренние и международные перевозки в 28 странах, среди которых Германия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Франция, Италия, Дания, Нидерланды, Венгрия, Чехия, Швеция, Польша и США. Автобусы водят партнеры под брендом FlixBus, а сама компания планирует сети маршрутов, определяет ценовую политику, осуществляет продажи онлайн и через собственные кассы. "Выход компании на российский рынок запланирован на 21 февраля. На запустившемся сайте flixbus.ru пока нельзя заказать поездку по России. Сейчас сервис ведет переговоры с перевозчиками и автотранспортными ассоциациями и набирает персонал в московский офис", — пишет издание. Как отмечает "Коммерсантъ", в России FlixBus предлагает перевозчикам контракт минимум на полтора года и претендует на 30% выручки от проданных через сервис билетов. Сам перевозчик готов продавать минимум 50% мест автобуса. Кроме того, компания планирует заниматься тренировкой водителей, а также брендированием и техническим оснащением автобусов. "В то же время, ранее ряд крупных российских компаний уже отказались сотрудничать с FlixBus из-за спорной модели, которая может привести к монополизации рынка и прекращению работы других перевозчиков", — сообщает газета. «Выход нового сильного игрока, конечно, может подстегнуть российский рынок, однако европейская модель один в один не применима к нашей действительности»,— считает между тем заместитель директора по развитию бизнеса «Туту.ру» Игорь Сивец. - Все будет зависеть от того, как компания адаптирует модель под законодательство, что может сделать ее катализатором развития рынка или «поставить в оппозицию» официальным перевозчикам и автовокзалам». «FlixBus начал развитие с рынка Германии, который изначально сильно отличался от того, что есть сейчас в России - добавляет руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер. - Их бизнес-модель хорошо сработала в Западной Европе. Но рынок России отличается, например, размерами, большим количеством перевозчиков и традиционно сильным влиянием автовокзалов. Скорее всего, FlixBus придется предложить оригинальное локальное решение». Как сообщает, в свою очередь, РСТ, его эксперты «дают разные версии развития событий в России. Одни считают, что приход немецкой компании приведет к монополизации рынка. У них есть основания для опасений: именно так и произошло в Германии. Другие полагают, что все выльется в демпинг и многие российские компании разорятся. Третьи говорят, что FlixBus просто не справится с трудностями российского законодательства, а также больших расстояний, плохих дорог и слабой дорожной инфраструктуры России. Однако понятно, что если европейский гигант приживется в нашей стране, россияне однозначно выиграют. По крайней мере, в Европе сейчас уже трудно себе представить путешествие между различными городами без бюджетного FlixBus». Как отметил между тем в интервью нашему порталу Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин»: «На нашем рынке есть место для еще одной компании, выполняющей оказание транспортных услуг. Здоровая конкуренция идет бизнесу на пользу, расширяется ассортимент поставщиков услуг, главное, чтобы предлагаемая цена была конкурентоспособной. От этого во многом зависит поиск партнеров, также нужно понимать, что с выходом на российский рынок им придется решить ряд юридических и иных проблем. К примеру, подключить наши навигационные системы типа 2ГИС». «В качестве пилотной кампании FlixBus могли бы начать работать в Сочи или каком-либо другом курортном городе, где в сезон очень высокая потребность в хороших автобусах. И, поняв рынок, уже попробовали бы начать работать в таких крупных городах, как Москва.

Но вообще, новость интересная, остается только подождать и понять, насколько заявленные цели соответствуют реальности», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка