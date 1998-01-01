Новости Китай подвел туристические итоги новогодней недели по лунному календарю Миллионы китайцев провели завершившуюся "Золотую неделю" в туристических поездках по стране и за рубежом

Объем пассажирских авиаперевозок в Китае во время завершившихся недельных каникул по случаю празднования наступления года желтой земляной Свиньи (он же Праздник весны — самый почитаемый в стране праздник в году) составил 12,586 млн человек, - сообщают китайские СМИ. Это на 10,6% превышает показатель за сопоставимый период прошлого года, сообщило Управление гражданской авиации Китая. При этом число рейсов выросло на 6% — примерно до 111 тыс. В первые два выходных дня по загруженности лидировали аэропорты городов Лицзян, Урумчи, Тяньцзинь и Шанхай. С 8 по 10 февраля загруженность рейсов в городах Сишуанбаньна, Бэйхай, Санья, Хайкоу и Харбин превысила 95%. В последний день каникул объем пассажирских авиаперевозок достиг 2,026 млн человек, что стало историческим рекордом. С 21 января по 10 февраля (за 21 день "Чуньюнь", или так называемой массовой новогодней миграции населения перед, во время и после китайского Нового года) пассажирские авиаперевозки выросли на 10,4% и достигли 37,462 млн человек. Как отмечают китайские источники, авиаперелеты становятся все более популярными в Китае благодаря расширению маршрутной сети и повышению доходов населения. Крупнейший авиаперевозчик страны China Southern Airlines с 4 по 10 февраля перевезла более 2,1 млн пассажиров, за время Чуньюнь — около 7 млн. Это примерно на 8% выше прошлогодних показателей, сообщила компания. В Макао китайский Новый год в этом году отметили с особым размахом, - рассказали нам в московском представительстве Управления по туризму этого автономного китайского региона. Как рассказали в турофисе, «за традиционную первую «Золотую неделю» (вторая проходит в КНР осенью) в городе прошло множество праздничных мероприятий, включая масштабные фейерверки и знаменитый парад. Всю неделю в Макао проходили разнообразные шоу и выступления, в которых были задействованы более 800 артистов из 32 групп. Празднования начались с шествия 238-метрового золотого дракона по главным достопримечательностям города, которое сопровождалось красочным шоу, центральным персонажем которого была свинья – символ удачи, благополучия и достатка. Внимание зрителей также привлекал другой персонаж – Мак Мак - талисман Макао, также участвовавший во многих мероприятиях. Одним из центральных мероприятий этого года стал парад в честь празднования 20-летия образования специального административного района Макао, завершившийся красочным шоу и масштабным фейерверком. Особое место в торжествах в этом году было отведено гастрономии, ведь в 2017 году Макао был включён в «сеть творческих городов ЮНЕСКО» в категории гастрономия, поэтому кулинарии здесь уделяют внимание. Платформы, участвовавшие в параде, представляли собой разнообразные новогодние блюда, типичные для китайского праздничного стола, тем самым напоминая гостям о гастрономическом и культурном богатстве региона. Также примечательным в этом году стало выступление творческих коллективов из других стран и регионов Китая. Их выступления проходили в центральных туристических точках города в первый и второй день праздника. В этом году на парад приехали художественные группы из Гонконга, Португалии, Индонезии, Японии, Нидерландов, Великобритании, Словакии и Франции». При этом граждане Китая в период празднования китайского Нового года предпочитают все активнее путешествовать за границу. Так, в топ-5 стран, посещенных китайскими туристами во время новогодних каникул в этом году, вошли Таиланд, Япония, Сингапур, Малайзия и США, сообщили нам в пресс-службе сервиса бронирования жилья Hotelbeds. Всего же в этом году, по данным Китайской туристической администрации, за границу в период праздничной недели отправились более семи млн граждан страны, что почти на полмиллиона больше, чем за тот же период прошлого года. Как отметил в этой связи Сэм Тернер, директор по продажам и ресурсам Hotelbeds, «в настоящее время китайские туристы занимают лидирующие позиции по числу совершаемых поездок за год и эта тенденция будет только укрепляться. Китайская экономика становится крепче, растет благосостояние граждан, и у них появляется все больше возможностей и желаний путешествовать по миру. Несмотря на то, что китайский Новый год – семейный праздник, многие китайцы предпочитают проводить семидневные каникулы не в кругу близких и друзей, а посмотреть новые страны, забронировав тур в Японию, Австралию, США, Юго-восточную Азию или Европу». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка