Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
13 февраля
Китай подвел туристические итоги новогодней недели по лунному календарю

Миллионы китайцев провели завершившуюся "Золотую неделю" в туристических поездках по стране и за рубежом


Объем пассажирских авиаперевозок в Китае во время завершившихся недельных каникул по случаю празднования наступления года желтой земляной Свиньи (он же Праздник весны — самый почитаемый в стране праздник в году) составил 12,586 млн человек, - сообщают китайские СМИ.

Это на 10,6% превышает показатель за сопоставимый период прошлого года, сообщило Управление гражданской авиации Китая. При этом число рейсов выросло на 6% — примерно до 111 тыс.

 

В первые два выходных дня по загруженности лидировали аэропорты городов Лицзян, Урумчи, Тяньцзинь и Шанхай. С 8 по 10 февраля загруженность рейсов в городах Сишуанбаньна, Бэйхай, Санья, Хайкоу и Харбин превысила 95%.

В последний день каникул объем пассажирских авиаперевозок достиг 2,026 млн человек, что стало историческим рекордом.

С 21 января по 10 февраля (за 21 день "Чуньюнь", или так называемой массовой новогодней миграции населения перед, во время и после китайского Нового года) пассажирские авиаперевозки выросли на 10,4% и достигли 37,462 млн человек.

 

Как отмечают китайские источники, авиаперелеты становятся все более популярными в Китае благодаря расширению маршрутной сети и повышению доходов населения.

Крупнейший авиаперевозчик страны China Southern Airlines с 4 по 10 февраля перевезла более 2,1 млн пассажиров, за время Чуньюнь — около 7 млн. Это примерно на 8% выше прошлогодних показателей, сообщила компания.

 

В Макао китайский Новый год в этом году отметили с особым размахом, - рассказали нам в московском представительстве Управления по туризму этого автономного китайского региона.  

Как рассказали в турофисе, «за традиционную первую «Золотую неделю» (вторая проходит в КНР осенью) в городе прошло множество праздничных мероприятий, включая масштабные фейерверки и знаменитый парад.  

Всю неделю в Макао проходили разнообразные шоу и выступления, в которых были задействованы более 800 артистов из 32 групп.

 

Празднования начались с шествия 238-метрового золотого дракона по главным достопримечательностям города, которое сопровождалось красочным шоу, центральным персонажем которого была свинья – символ удачи, благополучия и достатка. Внимание зрителей также привлекал другой персонаж – Мак Мак - талисман Макао,  также участвовавший во многих мероприятиях.

  

Одним из центральных мероприятий этого года стал парад в честь празднования 20-летия образования специального административного района Макао, завершившийся красочным шоу и масштабным фейерверком.

 Особое место в торжествах в этом году было отведено гастрономии, ведь в 2017 году Макао был включён в «сеть творческих городов ЮНЕСКО» в категории гастрономия, поэтому кулинарии здесь уделяют внимание.

 

Платформы, участвовавшие в параде, представляли собой разнообразные новогодние блюда, типичные для китайского праздничного стола, тем самым напоминая гостям о гастрономическом и культурном богатстве региона.

 

Также примечательным в этом году стало выступление творческих коллективов из других стран и регионов Китая. Их выступления проходили в центральных туристических точках города в первый и второй день праздника. В этом году на парад приехали  художественные группы из Гонконга, Португалии, Индонезии, Японии, Нидерландов, Великобритании, Словакии и Франции».

 

При этом граждане Китая в период празднования китайского Нового года предпочитают все активнее путешествовать за границу. Так, в топ-5 стран, посещенных китайскими туристами во время новогодних каникул в этом году, вошли  Таиланд, Япония, Сингапур, Малайзия и США, сообщили нам в пресс-службе сервиса бронирования жилья Hotelbeds. Всего же в этом году, по данным Китайской туристической администрации, за границу в период праздничной недели отправились более  семи млн граждан страны, что почти на полмиллиона больше, чем за тот же период прошлого года. 

 

Как отметил в этой связи Сэм Тернер, директор по продажам и ресурсам Hotelbeds, «в настоящее время китайские туристы занимают лидирующие позиции по числу совершаемых поездок за год и эта тенденция будет только укрепляться. Китайская экономика становится крепче, растет благосостояние граждан, и у них появляется все больше возможностей и желаний путешествовать по миру.

Несмотря на то, что китайский Новый год – семейный праздник, многие китайцы предпочитают проводить семидневные каникулы не в кругу близких и друзей, а посмотреть новые страны, забронировав тур в Японию, Австралию, США, Юго-восточную Азию или Европу».

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 