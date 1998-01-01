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13 февраля
Не опоздайте! Приём заявок на «Event-Прорыв» до 28 февраля!
В жюри конкурса - более 30 представителей крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков
До конца приёма заявок на «Event-Прорыв» осталось совсем немного времени!
Почему стоит подать свой проект на конкурс?
«Event-Прорыв» – это:
Одно из преимуществ участия в «Event-Прорыве» – в жюри конкурса будет более 30 представителей крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков.
А некоторые из экспертов уже сейчас делятся своим опытом организации событий в наших интервью:
Кристина Вдовина, руководитель по развитию спонсорских проектов Альфа-Банка, один из соорганизаторов фестиваля Alfa Future People – https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6388/
Ирина Терентюк, руководитель службы по маркетингу "Группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ "
– https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6398/
Елена Ленникова, руководитель группы непрямых закупок ООО «Форд Соллерс Холдинг»
– https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6401/
Члены жюри «Event-Прорыва» приглашают участников на конкурс:
С каждым экспертом вы сможете назначить встречу через специальное приложение!
Посмотреть список всех членов жюри
Прием проектов на конкурс ведется до 28 февраля 2019 года включительно на сайте https://proryv.eventnn.ru/
Стоимость участия: 7 000 рублей за один проект и 6 000 рублей за каждый следующий проект.
Сроки проведения «Event-Прорыва»:
Место проведения «Event-Прорыва»: г. Нижний Новгород
Страницы «Event-Прорыва» в социальных сетях:
https://www.facebook.com/events/1987463724626304/
https://vk.com/proryv.eventnn2018
https://www.instagram.com/eventproryv/
Фестиваль «Event-Прорыв» проводится порталом EventNN.ru с 2011 года.
При поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.
Генеральный партнёр проекта – инновационный тимбилдинг «Вызов Принят»!
Остались вопросы?
Позвоните нам 8-999-077-15-51 или напишите письмо организаторам фестиваля
Руководитель оргкомитета фестиваля:
Дмитрий Кикеев +7-920-013-55-22 dmitry@eventnn.ru
#EventNN
#Eventпрорыв2019
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