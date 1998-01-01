Новости Не опоздайте! Приём заявок на «Event-Прорыв» до 28 февраля! В жюри конкурса - более 30 представителей крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков

До конца приёма заявок на «Event-Прорыв» осталось совсем немного времени! Почему стоит подать свой проект на конкурс? «Event-Прорыв» – это: Возможность получить признание и престижную премию

Прямой доступ к федеральным заказчикам

Новые контакты и нетворкинг

Новые знания, опыт и вдохновение Одно из преимуществ участия в «Event-Прорыве» – в жюри конкурса будет более 30 представителей крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков. А некоторые из экспертов уже сейчас делятся своим опытом организации событий в наших интервью: Кристина Вдовина, руководитель по развитию спонсорских проектов Альфа-Банка, один из соорганизаторов фестиваля Alfa Future People – https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6388/ Ирина Терентюк, руководитель службы по маркетингу "Группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ " – https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6398/ Елена Ленникова, руководитель группы непрямых закупок ООО «Форд Соллерс Холдинг» – https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6401/ Члены жюри «Event-Прорыва» приглашают участников на конкурс: Ольга Горшкова, директор Network TwentyOne https://youtu.be/SQ4I5mKdtQw Али Батукаев,

менеджер по организации мероприятий, дирекция продаж ОАО "Фаберлик" https://youtu.be/N8TSr0-MlMQ Екатерина Манакова,

ведущий event-менеджер компании СКБ Контур https://youtu.be/lAGKx2JlteE Алексей Сидоров, заместитель генерального директора по общим вопросам "РЖД Тур" https://youtu.be/OCWgjVOtnRA С каждым экспертом вы сможете назначить встречу через специальное приложение! Посмотреть список всех членов жюри Прием проектов на конкурс ведется до 28 февраля 2019 года включительно на сайте https://proryv.eventnn.ru/ Стоимость участия: 7 000 рублей за один проект и 6 000 рублей за каждый следующий проект. Сроки проведения «Event-Прорыва»: 13 апреля 2019 г. – открытые защиты проектов.

14 апреля 2019 г. – конференция, мастер-классы, церемония награждения победителей.

15 апреля 2019 г. – экскурсия по Нижнему Новгороду. Место проведения «Event-Прорыва»: г. Нижний Новгород Страницы «Event-Прорыва» в социальных сетях: https://www.facebook.com/events/1987463724626304/ https://vk.com/proryv.eventnn2018 https://www.instagram.com/eventproryv/ Фестиваль «Event-Прорыв» проводится порталом EventNN.ru с 2011 года. При поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области. Генеральный партнёр проекта – инновационный тимбилдинг «Вызов Принят»! Остались вопросы? Позвоните нам 8-999-077-15-51 или напишите письмо организаторам фестиваля Руководитель оргкомитета фестиваля: Дмитрий Кикеев +7-920-013-55-22 dmitry@eventnn.ru #EventNN #Eventпрорыв2019



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