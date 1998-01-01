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13 февраля
Не опоздайте! Приём заявок на «Event-Прорыв» до 28 февраля!
В жюри конкурса - более 30 представителей крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков

До конца приёма заявок на «Event-Прорыв» осталось совсем немного времени!

Почему стоит подать свой проект на конкурс?

«Event-Прорыв» – это:

  • Возможность получить признание и престижную премию
  • Прямой доступ к федеральным заказчикам
  • Новые контакты и нетворкинг
  • Новые знания, опыт и вдохновение

Одно из преимуществ участия в «Event-Прорыве» – в жюри конкурса будет более 30 представителей крупных российских и зарубежных компаний-заказчиков.

 

А некоторые из экспертов уже сейчас делятся своим опытом организации событий в наших интервью:

Кристина Вдовина, руководитель по развитию спонсорских проектов Альфа-Банка, один из соорганизаторов фестиваля Alfa Future People – https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6388/

 

Ирина Терентюк, руководитель службы по маркетингу "Группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ " 

https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6398/

 

Елена Ленникова, руководитель группы непрямых закупок ООО «Форд Соллерс Холдинг»

https://www.eventnn.ru/articles/item/3/6401/

 

Члены жюри «Event-Прорыва» приглашают участников на конкурс:

 

Ольга Горшкова, директор Network TwentyOne  https://youtu.be/SQ4I5mKdtQw

 

 

 

Али Батукаев,
менеджер по организации мероприятий, дирекция продаж ОАО "Фаберлик"

https://youtu.be/N8TSr0-MlMQ

 

 

 

 

Екатерина Манакова,
ведущий event-менеджер компании СКБ Контур

https://youtu.be/lAGKx2JlteE

 

Алексей Сидоров,

заместитель генерального директора по общим вопросам "РЖД Тур"

https://youtu.be/OCWgjVOtnRA

 

  

С каждым экспертом вы сможете назначить встречу через специальное приложение!

Посмотреть список всех членов жюри

 

Прием проектов на конкурс ведется до 28 февраля 2019 года включительно на сайте https://proryv.eventnn.ru/

Стоимость участия: 7 000 рублей за один проект и 6 000 рублей за каждый следующий проект.

 

Сроки проведения «Event-Прорыва»:

  • 13 апреля 2019 г. – открытые защиты проектов.
  • 14 апреля 2019 г. – конференция, мастер-классы, церемония награждения победителей.
  • 15 апреля 2019 г. – экскурсия по Нижнему Новгороду.

Место проведения «Event-Прорыва»: г. Нижний Новгород

 

Страницы «Event-Прорыва» в социальных сетях:

https://www.facebook.com/events/1987463724626304/

https://vk.com/proryv.eventnn2018

https://www.instagram.com/eventproryv/

 

Фестиваль «Event-Прорыв» проводится порталом EventNN.ru с 2011 года.

При поддержке департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

Генеральный партнёр проекта – инновационный тимбилдинг «Вызов Принят»!

 

Остались вопросы?

Позвоните нам 8-999-077-15-51 или напишите письмо организаторам фестиваля 

Руководитель оргкомитета фестиваля:

Дмитрий Кикеев +7-920-013-55-22 dmitry@eventnn.ru

 

#EventNN

#Eventпрорыв2019


 


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