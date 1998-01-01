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13 февраля
ANEX Tour впервые поставит чартер на Кипр из Петербурга

Эксперты комментируют перспективы спроса на кипрском направлении в новом сезоне


Прямые чартерные рейсы ANEX Tour на крыльях авиакомпании AZUR air по маршруту Петербург - Ларнака будут выполняться дважды в неделю начиная с 27 апреля, на протяжении всего сезона, вплоть до начала октября. Продажи уже идут, а продолжительность поездки можно выбрать в диапазоне от 3 до 28 дней, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

 

Новизна этого предложения состоит в том, что в предыдущие сезоны ANEX Tour пользовался сторонней перевозкой, а в этом году впервые решил поставить на кипрском направлении из Петербурга собственные чартеры.

Связано это как общим с расширением полетных программ, так и с увеличением парка лайнеров у авиакомпании AZUR air, в последнее время получившей сразу несколько новых бортов.

 

Стоит напомнить, что АZUR air совсем недавно стала победителем в номинации «Наиболее успешное развитие туристических направлений» и получила награду на престижной церемонии LED Together, организованной управляющей компанией аэропорта Пулково.

По итогам 2018 года объем перевозок AZUR air в Пулково составил 402 тыс. пассажиров (почти в 1,5 раза больше, чем в 2017-м), а в рейтинге российских и иностранных авиакомпаний, оперирующих в Пулково, AZUR air заняла восьмую строчку. И ранее не выполнявшаяся ею полетная программа из Петербурга в Ларнаку станет одной из новинок 2019 года.

 

И хотя в Петербурге Кипр традиционно занимает одно из первых мест по уровню спроса со стороны туристов, в целом турпоток из России  на Остров Афродиты в 2018 году сократился. По данным кипрской статистики, если в 2014 году на Кипре отдохнули только 2,414 млн туристов, то в 2018-м общее количество туристов стало рекордным за всю историю - 3,9 млн человек (на 7,8% больше, чем годом ранее).

Россиян же в прошлом году на Кипре побывало несколько меньше (783,6 тыс. -5% по сравнению с предыдущим годом), но они все равно прочно удерживают за собой второе место после англичан, намного обходя располагающихся на третьем месте гостей из Израиля (232,5 тыс. человек).

 

Вместе с тем глава Кипрской ассоциации владельцев гостиниц Харис Лоизидис считает, что по целому ряду причин кипрский туризм в этом году ждут испытания. «Из-за Brexit положение на английском, основном для Кипра, рынке весьма неопределенное, - констатирует он. – Сложно прогнозировать и количество туристов из России, поскольку ситуация противоречива и в условиях высокой конкуренции трудно на них рассчитывать».

 

При этом он отмечает:  «Мы продолжаем предпринимать усилия по расширению присутствия на перспективных рынках». По его оценке, заметное влияние на ситуацию с кипрским туризмом оказывает практика субсидирования авиаперевозчиков, используемая некоторыми соседними с островом странами. «Будем рады, если в 2019-м нам удастся сохранить те же показатели, что в двух предыдущих годах, - говорит Харис Лоизидис. - Мы сделали очень много за прошедшие несколько лет, и теперь наша цель – закрепить результат: будем очень довольны, если у нас не будет ни понижения, ни увеличения показателей».

 

По оценке директора московского офиса по туризму Кипра Димитриса Димитриу, «несмотря на то, что в 2018 году страну посетили на 5% меньше российских туристов, чем годом ранее, в условиях сильнейшей конкуренции это можно считать хорошим результатом».

Он подтвердил, что российский рынок на Кипре по-прежнему считают стратегическим, и созданное со 2 января 2019 года Министерство по туризму Кипра (оно появилось вместо ранее функционировавшего агентства) продолжит усилия по привлечению россиян на Остров Афродиты.

 

Что касается общей картины, то по степени популярности у россиян Кипр занимает по итогам 2018 года восьмое место. По данным агентства «ТурСтат», по объемам принятых российских туристов Кипр располагается вслед за Грецией, которая в прошлом году также потеряла примерно 5% турпотока из нашей страны.

/TOURBUS.RU


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