Новости Горячие новости Онлайн-регистрацию на авиарейсы назвали небезопасной для пассажиров/ Шесть человек пострадали в результате падения с трапа при посадке в самолет "Уральских а/л"/ Двое российских туристов утонули во время отдыха во Вьетнаме

Онлайн-регистрацию на авиарейсы назвали небезопасной для пассажиров Пассажирам не рекомендуют пользоваться онлайн-регистрацией на авиарейсы, поскольку их личные данные могут похитить хакеры, сообщает сегодня газета The Sun. Как отмечает The Sun, некоторые авиаперевозчики не придерживаются жестких стандартов сетевой безопасности и передают связанные с онлайн-регистрацией данные или ссылки в незашифрованном виде. Затем пассажир проходит по ссылке на сайт, чтобы подтвердить рейс и распечатать посадочный талон, в этот момент хакеры перехватывают данные. "Если хакер находится, например, в той же сети Wi-Fi, он может легко перехватить учетные данные, которые позволяют получить доступ к системе электронных билетов. К ним можно отнести фамилию и имя человека, адрес электронной почты, паспортные данные, а также всю информацию по рейсу. Имея столь обширный набор данных, преступники могут осуществлять точечные фишинговые атаки", — цитирует газета экспертов в области информационной безопасности. По данным издания, уязвимость системы была впервые обнаружена в декабре 2018 года. Эксперты рекомендуют авиакомпаниям шифровать данные при передаче их пассажирам, а также требовать идентификации пользователя перед входом в систему. Шесть человек пострадали в результате падения с трапа при посадке в самолет "Уральских авиалиний" Шесть человек пострадали в результате падения с трапа при посадке в самолет "Уральских авиалиний" в аэропорту Барнаула, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник транспортного прокурора Оксана Горбунова. Она уточнила, что инцидент произошел при посадке в самолет, улетающий в Москву. По уточненным данным, инцидент произошел сегодня в 7:30 по местному времени (3:30 мск) в международном аэропорту им. Г.С.Титова при выполнении посадки пассажиров на борт воздушного судна А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса U6 652 Барнаул — Москва. В результате произошедшего шесть человек при падении получили не представляющие угрозу жизни телесные повреждения (ушибы и травмы), четверо были госпитализированы в городскую больницу N1 Барнаула. Остальные пассажиры отправлены к месту назначения в 05:35 мск. "Издано распоряжение о проведении внеочередной проверки технического состояния всех трапов. Формируется комиссия для выявления причин опускания верхней площадки конструкции", — говорится в сообщении Минтранса Алтайского края. Двое российских туристов утонули во время отдыха во Вьетнаме Двое российских туристов утонули утром во вторник на курорте Нячанг во Вьетнаме, мужчин накрыло волной, сообщает портал Tuoi Tre. "На отдыхе во Вьетнаме утром 12 февраля погибли двое российских туристов. На одном из пляжей Нячанга мужчину пожилого возраста накрыло волной и он начал тонуть. На помощь пенсионеру пришел молодой человек, который попытался спасти его, но безуспешно. Волна накрыла и второго мужчину", — пишет портал. По словам спасателей курорта, всех путешественников предупредили, что плавать в этот день опасно, поскольку волны слишком высокие. Кроме того, погибшие перед купанием употребляли алкоголь. "Во время выполнения искусственного дыхания мы почувствовали запах алкоголя от мужчин", — цитирует портал одного из спасателей на пляже. Как отмечает издание, после того, как туристов вытащили из воды без сознания, им сделали трахеостомию и госпитализировали. Спустя 25 минут в отделении неотложной помощи констатировали смерть обоих россиян. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка