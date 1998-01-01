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TUI Group сообщает об увеличении убытков в новом финансовом году

Среди причин убытков ведущего мирового турхолдинга называются рекордно теплое лето в Северной Европе, снижение спроса на Канары и Brexit

Крупнейший туристический холдинг TUI Group увеличила чистый убыток в первом квартале 2019 финансового года на фоне ряда неблагоприятных факторов, обусловивших снижение маржи прибыли, включая погодные условия и ослабление фунта стерлингов, - сообщает пресс-служба европейской компании.

На фоне этих сообщений котировки акций TUI теряют сегодня 0,3% на торгах во Франкфурте, сообщает «Интерфакс».

Как говорится в пресс-релизе TUI, чистый убыток за три месяца нового финансового года, завершившихся 31 декабря 2018 года, составил 139,1 млн евро по сравнению с убытком в 109,2 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Убыток до налоговых, процентных и амортизационных выплат без учета изменений валютных курсов вырос до 84,1 млн евро с 36,7 млн евро годом ранее.

Снижение прибыли в компании объясняют, в частности, "негативными последствиями необычайно долгого и теплого лета в Северной Европе". Кроме того, увеличение спроса на туры в Турцию и страны Северной Африки привело к снижению рентабельности других направлений, например Канарских островов, из-за недостатка спроса. Негативным фактором для TUI также стало ослабление фунта стерлингов в результате решения о Brexit.

Квартальная выручка туроператора увеличилась на 4,4%, до 3,7 млрд евро.

При этом объемы бронирования на сезон лета 2019 года остаются на уровне предыдущего года при более низкой марже туроператора, отмечают в TUI.

В конце прошлого года TUI заявила, что показатель прибыли до налоговых, процентных и амортизационных выплат в постоянных валютах в 2019 финансовом году будет на уровне минувшего финансового года. Ранее компания рассчитывала увеличить этот показатель в текущем году не менее чем на 10%.

Ранее осенью сообщалось, что TUI Group увеличила чистую прибыль на 14% за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября.

Как сообщалось в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль составила тогда 732,5 млн евро против 644,8 млн евро годом ранее.

Напомним, что в апреле прошлого года стало известно, что подконтрольная российскому бизнесмену, владельцу «Северстали» и «TUI Россия» Алексею Мордашову кипрская компания Unifirm Limited приобрела пакет TUI AG более чем на 23 млн евро. Таким образом, Алексей Мордашов стал контролировать 23% акционерного капитала европейского туроператора.

Ранее Алексей Мордашов заявил о своем желании «несколько нарастить долю в TUI, но не заходя за 30%».

В настоящий момент TUI Group является владельцем 1,6 тыс. туристических агентств и онлайн-порталов, пяти авиакомпаний (около 150 самолетов), более 330 гостиниц, 16 круизных лайнеров.

/TOURBUS.RU