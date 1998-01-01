Новости Министр туризма Болгарии: визы подешевеют, но чартеры субсидироваться не будут Наши эксперты обсуждают итоги визита в Россию главы болгарского туристического ведомства

На минувшей неделе министр туризма Болгарии Николина Ангелкова в ходе встречи в Москве с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Галкиным пообещала, что стоимость оформления виз для наших туристов снизится. «Таким образом наше государство надеется повысить интерес российских туристов к стране», – цитируют г-жу Ангелкову болгарские СМИ. Также, по ее словам, София работает над введением ряда других упрощений в процедурах выдачи виз россиянам. Изменения касаются разных категорий граждан – детей, людей с ограниченными возможностями, собственников жилья, туристов, которые пребывали в Болгарии в предыдущие годы, и др. Кроме того, планируется увеличить количество визовых центров в городах России до 59. Накануне встречи с российским коллегой Николина Ангелкова также встретилась с ведущими российскими туроператорами, активно работающими на болгарском направлении. Выступившая на мероприятии исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что, по мнению туроператоров, сегодня на направлении необходимо решить ряд вопросов с соотношением цена/качество, в особенности для такого сегмента, как детские лагеря отдыха, где ощущается острый дефицит массовых, доступных по цене и качественных объектов. Также поднимался вопрос и о возможных субсидиях чартерных рейсов из России болгарской стороной, как это делает Турция и Тунис. Кроме того, туроператоры обратили внимание на недостаток широкой b2c-рекламы по направлению в России и необходимость ее активизации. В ответном слове Николина Ангелкова поблагодарила собравшихся за искренность в поднятии ряда проблем, уточнив, что они известны министерству. «Вопрос категоризации детских лагерей был поднят нами еще в прошлом году и сейчас будет рассматриваться вместе с министром образования. Я надеюсь, что к концу 2019 года точно, а вероятно, и раньше, мы сможем с вашей помощью сформулировать список критериев для такой категоризации», - отметила министр. Г-жа Ангелкова также разъяснила, что вопрос о прямых субсидиях не может быть решен Болгарией положительно из-за членства страны в Евросоюзе, законодательство которого запрещает такое субсидирование. «Вопрос с рекламой требует дальнейшей проработки. Мы найдем способы, как усилить или изменить нашу запущенную в России рекламно-информационную кампанию, чтобы она была эффективной и заметной потенциальному потребителю. Для этого мы просим у вас советов и хотим увидеть ваши предложения», - заключила Николина Ангелкова, обращаясь к российским туроператорам. Как отметила в беседе с нами Татьяна Круглова, PR-менеджер компании «TUI Россия», «виза - не основной фактор, сдерживающий спрос на болгарском направлении. Но конечно, любые смягчения визового режима, будь то снижение ее стоимости, увеличение срока, на который возможно будет получить визу, или отмена однократной визы, будут определённым плюсом. Отмечу, что у нас идут довольно хорошо продажи по акции раннего бронирования, и в лидерах продаж вновь курортный комплекс Дюны. Также популярностью пользуются туры в Варну и Бургас на регулярных рейсах. Прогнозы на лето у нас оптимистичные». Дарья Домостроева, PR-директор туроператора «Интурист», отметила: «Снижение стоимости виз, безусловно, положительно повлияет на спрос на болгарском направлении. Ранее бронирование по Болгарии стартовало у туроператора «Интурист» в декабре. Продажи идут оживлено, с приростом к аналогичному периоду пошлого года от 15% до 65% в зависимости от курорта. В топе спроса - недорогие отели 3-4*». Наконец, Виктория Худаева, PR-менеджер ANEX Tour, рассказала нам, что, «согласно нашей информации, в ближайшее время нет тенденции к уменьшению стоимости болгарских виз для российских граждан. Руководитель направления Болгария в компании ANEX Tour Ирина Чернявская присутствовала на прошлой неделе на встрече с консулом и министром по туризму Болгарии, и на встрече было сообщено об открытии 59 визовых центров, что поможет российским гражданам упростить получение визы и увеличит спрос на направлении. На данный момент виза в Болгарию стоит 55 евро. Уже сейчас у нас есть продажи на лето вплоть до конца августа, спрос стабильный, такой же, как и год назад». /TOURBUS.RU

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