Новости Эксперты туррынка – о смене руководства Ростуризма Профессионалы туриндустрии рассказали, каких изменений в работе туристического ведомства под руководством Зарины Догузовой они ждут

Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии: - Функционал Ростуризма должен эффективно распределиться между курирующим его Министерством экономического развития и самим ведомством. Есть несколько фундаментальных задач: развитие инфраструктуры, увеличение количества высококонкурентных продуктов, совершенствование нормативно-правовой базы, подготовка нового поколения кадров туриндустрии. Среди сложных межведомственных задач - повышение эффективности транспортного обеспечения туристов, упрощение визовых формальностей. А вершина айсберга – эффективное продвижение на внутреннем и внешнем рынке. И не в смысле достопримечательностей, а в плане качественного турпродукта в высокий сезон в достаточном объеме. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России: - Сейчас в первую очередь нужно определить и четко озвучить функции Ростуризма. Раньше у профессионального сообщества возникал вопрос – а чем, собственно, ведомство занимается, какие у него функции. Вроде бы понятно: Федеральная целевая программа, развитие туризма в стране и регионах. Вот только Ростуризм на сегодняшний день не обладает законодательной инициативой, но каким-то образом должен в этом участвовать. У туроператоров, отельеров, турагентов есть вопросы относительно действующих норм законодательства, и они должны понимать, с кем эти вопросы можно обсудить. Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин»: - Зарину Догузову никто в туристической индустрии не знает, поэтому строить прогнозы, как все будет и чего ожидать, сложно. Сейчас идет процесс перераспределения обязанностей между Ростуризмом и Минэкономразвития. Судя по тому, что вчера в ходе пресс-конференции сказал г-н Орешкин, он видит новую главу Ростуризма скорее как PR-деятеля, а сам он намерен заниматься вопросами, связанными напрямую с деятельностью туроператорских компаний. Поэтому все внимание должно быть приковано к г-ну Орешкину. Но скажу, что, на мой взгляд, переход индустрии под ведение Минэкономразвития принесет больше пользы. Туризм должны развивать производственники, а не деятели культуры. Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон»: - Туристическая отрасль давно нуждалась в приливе свежей крови и новом видении развития рынка. Смена фигуры г-на Сафонова на посту главы Ростуризма среди профессионалов индустрии вызвала почти всеобщее одобрение, потому что последние два года он уже не управлял отраслью. Сейчас же от г-жи Догузовой можно ожидать активных действий и решений, потому что она будет показывать руководству правильность их выбора, ей нужно доказать, что она может и умеет работать. Хочется верить, что одним из первых моментов, на которые она обратит свое внимание, станет отмена визового режима для иностранных граждан. Ежегодно из-за виз мы теряем миллионы потенциальных туристов, в этом вопросе нужно брать пример с наших соседей Белоруссии и Украины, которые отменили визы для иностранных туристов. Нам нужно сделать безвиз хотя бы на 14 дней, это будет интересно 99% туристов, а те, кто хочет на более длительный срок посетить Россию, пусть озаботятся получением визы. Также без ее внимания не должен остаться вопрос возврата доверия к туроператорским компаниям. Ей нужно пролоббировать закон, обязующий туроператоров страховать каждый проданный тур. Алена Енова, член правления и руководитель регионального отделения НП «Лига хостелов»: - Меня как предпринимателя радует хотя бы тот факт, что подобные посты занимают молодые и перспективные специалисты, которые способны изменить ситуацию. Во всяком случае, у них есть заметное желание это делать. Поэтому надеюсь на перемены к лучшему и верю, что энергия нового руководителя Ростуризма, помноженная на современные знания и возможности, даст положительный результат. Игорь Мазулов, руководитель группы компаний «Петротур»: - Говорить о каких-либо существенных переменах на туристическом рынке по причине кадровых и структурных изменений в Ростуризме, по меньшей мере, преждевременно. Ведь очевидно, что «правила игры» скорее устанавливает рынок. И, по большому счету, чем меньше власти стараются регулировать бизнес, тем лучше. Однако существенную помощь в продвижении туристического потенциала России в целом и ее регионов на международном рынке власти оказать могут. Дмитрий Зимин, представитель компании «Путешествуем вместе»: - С точки зрения укрепления имиджа отрасли и наличия связей в администрации президента новая глава Ростуризма, безусловно, выигрывает. Поэтому на продвижении российского туризма на международном уровне это действительно может сказаться. Вместе с тем очевидно, что регулирование отрасли, особенно внутри, осуществляется в соответствии с имеющимися в стране законодательными нормами и рыночной ситуацией: если не хватает «правил игры» или они не выполняются, то большой разницы, кто стоит у «руля», нет. Однако если новый глава Ростуризма сможет инициировать их изменение и по-настоящему контролировать выполнение, отрасль от этого только выиграет. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ Тур»: - Прежде всего замечательно, что российский туризм будет представлять прекрасная молодая женщина. Думаю, «свежая кровь» в менеджменте – это неплохо. Я привык судить о работе людей по их конкретным делам, так что поживём-увидим. Тем не менее, разочаровывает недостаток образования и опыта в той сфере, которой ей предстоит руководить. На понимание реальных проблем отрасли в этом случае и любого человека «со стороны» может уйти гораздо больше времени. Понимаю, что в приоритете у чиновников проблемы въездного туризма. И тут есть над чем работать, чтобы Россия стала приоритетным направлением для иностранных туристов, однако и в выездном туризме много проблем, начиная от избыточного регулирования деятельности ТО, некомпетентности работников ТО и ТА, до пресловутой электронной путёвки и пр. Думаю, главное, не действовать как слон в посудной лавке, сразу принимая лежащие на поверхности решения, а вникнуть сначала в проблемы рынка, пообщавшись с «действующими игроками». Надеюсь, у нашей новой главы отрасли хватит на это времени и желания. /TOURBUS.RU



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