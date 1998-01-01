Новости All Inclusive хотят «вывести» за пределы турецких отелей Эксперты обсуждают новый неожиданный проект Ассоциации туристических инвесторов Турции

Турция ищет возможности и способы повысить доход от туризма. Как заявляется, страна должна быть ориентирована на туриста, способного потратить не менее тысячи долларов в ходе своего путешествия, - сообщает АТОР. При этом по итогам 2018 года средние траты иностранца в Турции составили $617, сократившись на 2% по сравнению с показателем 2017 года. Одной из причин невысоких расходов зарубежных гостей (для сравнения: в Испании иностранный турист тратит за визит более 1000 евро) называют систему «все включено», из-за которой у туриста практически нет надобности покидать территорию отеля, идти в городские рестораны или магазины, а значит, тратить больше денег. Попробовать повлиять на предпочтения туристов решили в Ассоциации туристических инвесторов Турции (TTYD): отраслевое объединение предложило отельерам Антальи провести в этом году эксперимент. Речь идет о том, чтобы «вывести» иностранного гостя за пределы отеля, предложив ему отправиться в специальную торгово-развлекательную зону – с ресторанами, кофейнями, сувенирными и продуктовыми лавками, магазинами и прочими торговыми точками, сохранив при этом за ним питание на «все включено». В частности, оговаривается экскурсия с ужином по системе. Схема такова: турист по своему браслету проходит на ужин в любой из ресторанов торговой зоны, т.е. за свое питание, он, как и в отеле, ничего не платит. Есть шанс, что после ужина турист задержится в этой торговой зоне, пойдет на шопинг, в ночной клуб и пр., считают в TTYD. Первым городом, где, возможно, будет проведен такой пилотный проект, станет Кемер, где хотят на правах аренды создать «специальную улицу» для клиентов местных отелей. Как полагают в Ассоциации туристических инвесторов Турции, предложенная модель с созданием торговых зон и улиц не заменяет и не исключает All Inclusive, а лишь помогает туристу выйти из отеля в поисках нового опыта – шопинга, гастрономии и развлечений. Предполагается, что доставка туристов до альтернативного места отдыха и питания будет производиться за счет отеля. «Практика показывает, что в высокий сезон бронирование ужинов в ресторанах a la carte, расположенных на территории турецких отелей, закрывается за первые полчаса после открытия брони на определенную дату. Эта услуга пользуется популярностью и у наших, и у иностранных туристов. Поэтому подобный эксперимент может быть удачным», - cчитает Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист». «Нет никаких сомнений, что большинство наших туристов будут посещать рестораны, которые включены в концепцию отеля, вне зависимости от того, будет это на территории отеля или вне, но с трансфером. Но сложно предположить, изменит ли это привычку российских туристов, отдыхающих в Турции, «экономить» во время пребывания на курорте», - отмечает, в свою очередь, Алияр Велиев, специалист отдела развития туроператора ANEX Tour. Между тем Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил нашему корреспонденту: «Эта идея утопична. Не думаю, что за пределами отеля кто-то будет пользоваться этой услугой». В свою очередь, Виктория Худаева, пиар-менеджер ANEX Tour, заявила в беседе с нами: «Для нас как для туроператора важным является качество предоставляемых услуг. И можно предположить, что услуги, предоставляемые отелем в рамках этого пилотного проекта, вряд ли будут чем-то уступать по качеству. Мы считаем, что данный проект способен разнообразить отдых наших соотечественников и подарить новые впечатления о, казалось бы, хорошо известной Турции. Также можно предположить, что данный проект может поспособствовать общему улучшению инфраструктуры и качества услуг в курортных городах. Цель турецкого турбизнеса увеличить среднестатистические траты туристов нам кажется реализуемой, но в то же время сложно предугадать, изменится ли распространённая привычка наших соотечественников, отдыхающих по концепции «всё включено», «экономить» во время пребывания на курорте». /TOURBUS.RU

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