Новости Российские авиакомпании лишат льгот при выполнении международных рейсов Эксперты опасаются, что принятие подобного решения приведет к росту цен на авиабилеты и даже к банкротству ряда перевозчиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за поэтапное сближение ставок аэропортовых сборов, взимаемых с российских и иностранных авиакомпаний при выполнении международных рейсов, заявляют в ведомстве. "ФАС России выступает за выравнивание условий деятельности авиаперевозчиков, речь идет о поэтапном сближении ставок аэропортовых сборов на международных направлениях в интересах пассажиров", — сообщил заместитель начальника управления регулирования транспорта ФАС Андрей Иванов, которого цитирует пресс-служба. "Резкого роста или снижения тарифов ожидать не стоит. Балансирование ставок будет осуществляться планово при установлении тарифов на очередной период регулирования. Принимаемые решения не повлияют на ставки аэропортовых сборов по внутрироссийским маршрутам", — добавил эксперт. Как напоминает «Интерфакс», перечень аэропортовых услуг и сборов для российских перевозчиков в настоящее время регулируется приказом Минтранса №241, для иностранных — приказом Росавиации №125. Непосредственно уровень сборов утверждает ФАС. Фактические тарифы для иностранцев значительно превышают сборы для российских перевозчиков. В феврале прошлого года источник "Интерфакса" сообщал, что для унификации правил формирования и взимания сборов Минтранс начал подготовку нового приказа. Между тем вчера газета "Известия" сообщила, что ФАС поддержала инициативу Ассоциации европейского бизнеса уравнять в 2019 году стоимость аэропортовых сборов для российских и иностранных авиакомпаний на международных маршрутах. Президент «UТair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил «Известиям», что повышение аэропортовых тарифов критично для авиакомпаний, поскольку это большая статья затрат, которая в отдельных случаях достигает 25%. По данным эксперта аэропорта Домодедово, сейчас сборы для иностранных авиакомпаний в России выше, чем для отечественных, в 3–3,5 раза. Повышение стоимости услуг аэропортов для российских авиакомпаний приведет к росту стоимости авиабилетов и, как следствие, снижению пассажиропотока, уверен эксперт. Управляющий партнер московского офиса консалтинговой компании Arthur D. Little Александр Ованесов возражает и отмечает, что «при формировании цены авиабилетов действуют более сложные механизмы, чем модель cost (затраты) плюс». Всё зависит от спроса на конкретном направлении, оптимизации финансовой модели и других факторов, также влияет управление парком самолетов, загрузка рейсов, маршрутная сеть, отмечает эксперт. Иностранные перевозчики — единственные, кто останется в выигрыше от выравнивания тарифов, считает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «Даже если будет принято решение снизить тарифы для иностранных перевозчиков, аэропорты компенсируют выпадающие доходы за счет роста стоимости услуг для всех своих клиентов. То есть для наших авиакомпаний, которые и так жалуются на убытки, цены могут значительно вырасти», — сказал эксперт. В компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом Пулково) также предупреждают об отрицательных результатах выравнивания тарифов. «Если речь идет о повышении тарифов для российских авиакомпаний до уровня иностранных, это будет иметь негативные последствия для отечественных перевозчиков и приведет к потере части трафика для аэропортов в РФ. Если же речь о снижении сборов для иностранных авиакомпаний до уровня российских, это негативно скажется на доходах аэропортов и инвестиционных возможностях операторов для развития инфраструктуры», — отметил представитель Пулково. В свою очередь, в интервью нашему порталу Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», отметил: «Если эта инициатива будет поддержана, то можно ожидать череду банкротств среди авиакомпаний. В наших экономических условиях усиление любой экономической нагрузки приведет к такому печальному результату, тем более, если вспомнить историю прошлого года, когда увеличились аэропортовые сборы и стоимость авиатоплива». «В рамках формата конкуренции на рынке, авиакомпании панически боятся повышать тарифы. Сегодня я смотрел мониторинг, и уже авиакомпании, к примеру UТair, стали снижать стоимость тарифов на авиабилеты на 500 рублей. Это говорит о том, что компании увеличивают убыточность своего бизнеса. А заработать наши перевозчики могут только на зарубежных маршрутах, но теперь и этого заработка они будут лишены, если инициатива по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных перевозчиков будет утверждена», - заключил наш эксперт. "Инициатива о выравнивании тарифов на аэропортовые услуги для российских и зарубежных авиаперевозчиков вызывает опасения, связанные с возможным ростом цен на авиабилеты. Расходы авиакомпаний не должны перекладываться на пассажиров", — заявили между тем сегодня в пресс-службе Минтранса. /TOURBUS.RU

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