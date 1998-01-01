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"Аэрофлот" уменьшает размер контейнеров для перевозки животных в салоне/ Туристический налог планируют ввести в Эдинбурге/ Российский турист погиб, спрыгнув с четвертого этажа терминала аэропорта в Бангкоке

«Аэрофлот" уменьшает размер контейнеров для перевозки животных в салоне

Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 февраля уменьшает допустимый размер контейнеров для перевозки животных в салоне самолета, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно новым правилам, размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 см (раньше допускалось 135 см), а размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 см (ранее допускалась сумма трех измерений 125 см). Пассажиры, купившие авиабилеты до 13 февраля, смогут провезти питомцев по старым правилам.

"Новые стандарты позволят надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов авиакомпании. Пассажир с животным и его соседи смогут без стеснения расположиться в креслах и свободно передвигаться", — рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что вес животного вместе с контейнером или переноской не должен превышать 8 кг. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.

"Авиакомпания принимает к перевозке кошек, собак, птиц и других домашних животных (хорьки, фретки, фенеки, лори, еноты, лисы, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и др.), а также служебных собак кинологической службы федеральных органов исполнительной власти. Оплата за перевозку производится по специальным багажным тарифам. Собаки-проводники могут перевозиться в салоне бесплатно", — уточнили в "Аэрофлоте".

Туристический налог планируют ввести в Эдинбурге

Власти Эдинбурга первыми в Великобритании планируют ввести туристический налог в размере $2,5, за нововведение проголосовали 91% жителей города, сообщает Sky News.

Такое решение принято городским советом, который надеется ежегодно за счет сбора пополнять казну на $18,8 млн.

Как отмечает портал, туристический налог в размере $2,5 планируется взимать с каждого гостиничного номера или комнаты в мини-гостиницах за ночь в течение первых семи дней пребывания постояльцев. Сбор не коснется путешественников, которые будут останавливаться в кемпингах.

Тем не менее, некоторые представители туристического и гостиничного бизнеса высказались против введения туристического налога, так как дополнительные траты постояльцев приведут к спаду гостиничного бизнеса и закрытию мини-отелей и хостелов.

По данным организации UK Hospitality, налог сильно отразится на конкурентоспособности туризма Эдинбурга, финансовые потери могут составлять от $57 до $121 млн.

Российский турист погиб, спрыгнув с четвертого этажа терминала аэропорта в Бангкоке

Российский турист спрыгнул с четвертого этажа терминала аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке и погиб, сообщает сегодня газета The Nation.

"Российский турист перелез через стеклянное ограждение на четвертом этаже Суварнабхуми, спрыгнул и приземлился на втором этаже. Его экстренно доставили в больницу, где позже он скончался", — пишет издание.

Известно, что 44-летний россиянин прибыл в Таиланд из Вьетнама. Он прошел иммиграционный контроль, после чего поднялся на четвертый этаж и спрыгнул.

По данным газеты, стеклянное ограждение специально установили в этом месте после нескольких случаев самоубийства иностранных туристов.

"Причина очередного самоубийства туриста пока не известна. Полиция проводит расследование", — сообщает издание.

/TOURBUS.RU



