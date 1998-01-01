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11 февраля
«Интурмаркет-2019» вновь соберет открытые и добрые сердца
10 марта в рамках выставки «Интурмаркет» пройдет ставший уже традиционным День благотворительности
Два года назад, в рамках Дня благотворительности на Международной туристической выставке «Интурмаркет» совместно с дирекцией выставки была учреждена благотворительная акция «Турбизнес с открытым сердцем». В акцию включились туроператоры и агентства, посольства и зарубежные турофисы, отели и объекты показа.
С тех пор «Турбизнес с открытым сердцем» участвовал уже в четырех туристических выставках (дважды в «Интурмаркете» и дважды в «Отдыхе»), в других партнёрских мероприятиях, в том числе в 2 ежегодных концертах «Таланты турбизнеса».
Прошли и пять благотворительных вечеров, в том числе совсем недавно, 3 февраля, Большой Благотворительный концерт «Лучшее – Лёве!», на котором было собрано 230 тысяч рублей для 5-летнего Лёвы Кочкина. У мальчика детский церебральный паралич в тяжёлой форме.
Каждый сбор адресован конкретному ребёнку – одному из более чем 500 подопечных Детского хосписа «Дом с маяком». Мы полюбили их, этих деток – Лёву и Вику, Сашу маленького и Сашу большого, Ксюшу, Соню, Карима и Леру, которой, увы, уже с нами нет. И хоть немного, но помогли им выживать.
На «Интурмаркете-2019» вновь пройдет День благотворительности. Он запланирован на второй выставочный день, 10 марта. В центре этого события, как всегда, будет Межрегиональный благотворительный аукцион. Лоты на него (сувенирные, гастрономические и туристические) предоставят российские регионы и другие экспоненты.
Стартует аукцион в 14.00 на стенде Владимирской области. Заявки на участие принимаются по адресу iks1954@gmail.com. Все дни на выставке будет работать
Информационный пост благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем».
Все собранные средства будут переданы нашему новому подопечному, уже девятому. Он очень трогательный и серьёзный, неулыбчивый. Но, увы, всё дело в заболевании. При синдроме Ундины ребёнок не может улыбаться. Совсем. Это Федя Лещик, в мае ему исполнится 5 лет. Он перестаёт дышать, как только засыпает: во время сна дышит только с помощью аппарата неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ).
К сожалению, врачи не сразу распознали это заболевание у Феди и преждевременно сняли его с аппарата. И мальчик пострадал от сильнейшей гипоксии: долгое время его мозг не получал кислорода. Последствия – тяжёлые: Федя не может сидеть, держать голову, не видит. Питается Федя через гастростому специальным пюре.
На жизнеобеспечение Феди в течение года (расходные материалы к кислородному концентратору, аппарату НИВЛ, специальное питание, лекарства, средства гигиены) нужно 209 тысяч рублей. Начало этому сбору уже положено: для нашего предыдущего подопечного Левы Кочкина удалось превысить нужную сумму на 11 300 рублей, они и новые пожертвования перейдут Феде.
Словом, осталось для него набрать 194 200 рублей.
Включиться в сбор для Феди Лещика можно уже сейчас. Как помочь?
• Через сайт хосписа:
http://www.childrenshospice.ru/cloudpayments/
• Отправив смс на короткий номер 1200.
• Через платежную систему PayPal:
http://www.childrenshospice.ru/paypal/
Чтобы ваш взнос был зачислен именно Феде, обязательно сообщите о его форме и сумме на iks1954@gmail.com. Информация конфиденциальная, нужна только для учета.
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