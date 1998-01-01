Новости Майя Ломидзе: «Закон о туристической деятельности следует переписать с нуля, а электронную путевку придется делать заново» Исполнительный директор АТОР рассказала журналистам о будущем Ростуризма, о проблемах с туристическим законодательством и о том, что произошло с проектом электронной путевки

Последним изменениям в сфере управления туризмом и проблемам законодательства в этой сфере была посвящена пресс-конференция, которую провела на минувшей неделе исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Как отметила в начале своего выступления спикер, в последние недели в отрасли происходят «симптоматические изменения», которые указывают на то, что туризм будет восприниматься и развиваться как полноценная отрасль экономики, а не как «сфера деятельности». Во-первых, важен уже сам факт передачи туристического сектора в введение Министерства экономического развития. И хотя подобный «эпизод», как напомнила г-жа Ломидзе, в истории российского туризма уже был, в этот раз все свидетельствует о том, что ситуация развивается уже на принципиально ином уровне. Среди вопросов, по которым совпадают позиции представителей туротрасли и Минэкономики, в частности, есть тема создания необходимых условий для малого и среднего предпринимательства в туризме. По ее мнению, необходимо более конкретно решать и визовый вопрос: те подвижки, которые были в этом направлении, пока не носили системного характера. Та работа, которую уже проводит по визовому вопросу Минэкономразвития, говорит о том, что в ведомстве хотят достигнуть четких целей в виде существенного облегчения визового режима. Как считают в АТОР, стратегия развития туризма, которая была заявлена до 2020 года, уже утратила свою актуальность, очевидна необходимость в подготовке новой стратегии. По словам Майи Ломидзе, есть основание считать, что новая стратегия, которая будет формироваться Минэкономразвития с перспективой до 2035 года, будет крайне практичной и конкретной. Одним из самых острых вопросов развития отрасли в АТОР считают продвижение. Информации о туристическом продукте регионов очень мало, а на зарубежном рынке ее практически нет. «Волга, Урал, Тюмень, Тамбов, Рязань и другие отдельные регионы, у которых есть возможности принимать иностранцев, за рубежом практически не известны», - считает г-жа Ломидзе. Кроме того, необходимо продумать и вопросы транспортной логистики. Туристу нужен простой способ добраться в тот же Тамбов или Тюмень. Без продуманной логистики и развитого транспортного сообщения о качественном развитии туризма говорить сложно, отмечают в АТОР. При этом, по оценке АТОР, действующий закон о туризме не отвечает сегодняшним реалиям: начиная от понятийного ряда и заканчивая ответственностью, которая возлагается на участников рынка перед потребителями. «Наш закон о туризме серьезно отстал от жизни, его надо переписывать. На наш взгляд, латать то, что уже есть, бессмысленно: слишком много «заплаток» уже. И это тоже один из моментов, который, на наш взгляд, должен быть отражен в новой стратегии развития туризма», - отметила спикер. По ее мнению, в действующем законе очень слабо регулируется внутренний и въездной туризм. Кроме того, как считает Майя Ломидзе, новый закон о туризме позволит туристам чувствовать себя более уверенно. «Турист, приобретая тур, должен чувствовать себя спокойно в любой момент. Банкротство или закрытие компаний – это не преступление, это нормальная часть бизнеса и рынка. Вопрос в том, как после этого чувствуют себя потребители. Они не должны страдать от того, что предприниматель неправильно рассчитал риски. И этот вопрос также должен найти отражение в новой конструкции закона о туризме», - подчеркивает она. При этом, по мнению исполнительного директора АТОР, несмотря на перемены в отрасли, вопрос о внедрении электронной путевки, которая предусмотрена действующим законом, так или иначе все же будет решаться. «Электронную путевку придется делать заново. Сегодня по факту ее нет, хотя на создание этой системы были потрачены бюджетные деньги – больше 500 млн рублей. Продукта нет, и его надо делать снова, на этот раз с учетом опыта и мнения бизнеса», - заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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