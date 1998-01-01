Новости Берега Невы и Сардинию свяжет регулярный авиарейс Эксперты оценили перспективы нового летнего рейса авиакомпании S7 из Петербурга в Олбию, который стартует 29 апреля

В предстоящем летнем сезоне на туристическом рынке города на Неве появится принципиальная новинка – туры с прямым перелетом регулярным рейсом на остров Сардиния на рейсах S7 Airlines, - сообщает наш корреспондент в Петербурге. Стоит заметить, что этот перевозчик второй год подряд является главным ньюсмейкером страны по части международных туристических новинок. «В 2018-м рост объемов перевозки пассажиров только на международных направлениях полетов S7 Airlines составил 16%, - говорит коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников. - В прошлом году на карте наших полетов появилось более 30 новых маршрутов». По его словам, компания получила четыре новых самолета Airbus A320 neo, а также Airbus A321 neo и 2 Boeing 737 MAX, закончила формировать парк региональных воздушных судов Embraer E170: это позволяет ей развивать маршрутную сеть и открывать новые рейсы из Москвы, Новосибирска и Петербурга. В частности, в летнем сезоне из Петербурга самолеты авиакомпании станут летать в Пальма-де-Майорку и Барселону, из Москвы и Питера - в Ниццу, а из Новосибирска – в Батуми и Бухару. Однако главной новинкой сезона для Петербурга станет прямой регулярный рейс из Петербурга на север острова Сардиния, в Олбию, который стартует с 29 апреля. Детали новинки уже известны. Как сообщает S7 Airlines, полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на комфортабельных самолетах Airbus A319 (рейс в понедельник станет вылетать из Пулково в 09:35, обратно из Олбии - в 13:35, а в пятницу – туда и обратно на час раньше). По словам Игоря Веретенникова, «Сардиния неизменно пользуется высоким спросом как направление для расслабленного летнего отдыха на фоне прекрасных ландшафтов, а прямые перелеты в Олбию будут удобны для тех, кто регулярно проводит отпуск с семьей и друзьями на Сардинии». При этом рейс можно использовать и как вариант доставки туристов в некоторые другие регионы Италии. «Принято считать, что отдых на Сардинии дорог. И действительно – если вы хотите жить на Costa Smeralda в отеле уровня 5*, это действительно дорого, – пишет на одном из туристических сайтов уже побывавший на острове петербуржец. - Но в Палау или на архипелаге Ла-Маддалена можно спокойно найти жилье за приемлемые деньги». «Сардиния – непростое направление со своей спецификой, которую надо хорошо знать, – считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Поэтому рассчитывать на массовый поток туристов туда вряд ли стоит. Однако, скорее всего, направление будет пользоваться спросом у тех путешественников, которые хотят нового и готовы платить за высокое качество отдыха». По ее оценке, на фоне общего роста интереса к отдыху Сардиния может пользоваться особенным спросом у самостоятельных туристов, однако многое будет зависеть от стоимости как перелета, так и турпакета в целом. При этом в настоящее время цена прямого перелета в Олбию из Петербурга начинается от 8 тыс. рублей (в одну сторону, только с ручной кладью) и, соответственно, полет в обе стороны с багажом обойдется в 20-22 тыс. рублей с человека. /TOURBUS.RU

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