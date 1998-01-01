Оздоровление в Турции вызвало большой интерес в России

Десятки профессионалов приняли участие в презентациях возможностей медицинского и оздоровительного туризма в Турции, прошедших на этой неделе в двух российских столицах

Более ста профессионалов приняли участие в состоявшейся сегодня в петербургском Novotel Centre встрече специалистов российского турбизнеса с представителями более десятка турецких предприятий системы оздоровления, организованной Ассоциацией термального и медицинского туризма Турции TESTUD.

Два дня назад подобное мероприятие прошло в Москве, также вызвав большой интерес профессионалов туррынка.

Встреча, включавшая в себя презентацию термальных отелей, больниц, физиотерапевтических центров и других учреждений здравоохранения Турции, а также workshop в формате В2В и подведение итогов события, была организована TESTUD при участии медиахолдинга «Турбизнес»

Благодаря возможности получить информацию из первых рук и лично пообщаться с представителями компаний из Анкары, Стамбула, Бурсы и Памуккале, она вызвала большой интерес среди петербургских специалистов.

«Впечатление очень благоприятное – удалось получить массу полезной информации, - поделилась впечатлениями участница встречи Татьяна Потапова. – Уверена, что предложения оздоровительных учреждений Турции вызовут отклик, так как они хорошо сбалансированы по соотношению цены и качества услуг».

Поддерживает эту точку зрения и глава компании «Леон элит клуб» Жанна Ямпольская, также активно участвовавшая в семинаре. «Преимущество Турции, по сравнению с другими предложениями, состоит в высоком качестве оздоровительных услуг при их приемлемой стоимости, - считает она. – И сегодня мы убедились, что это действительно так: предложения целого ряда учреждений системы оздоровления Турции нас заинтересовали».

Интерес к опыту турецких коллег проявил и президент Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ), генеральный секретарь World medical tourism organization (WMTO) Игорь Платонов. «Да, в известном смысле мы конкуренты и в первую очередь должны развивать отечественный оздоровительный туризм, - сказал он. – Однако при этом желающий получить качественную услугу сам выбирает, где и как ему проходить оздоровление. Поэтому изучение опыта коллег, включая организацию системы оказания подобных услуг, полезно и нам».





Что касается турецкой стороны, в петербургской встрече приняли участие представители более десятка оздоровительных учреждений Турции. В их числе как отдельные клиники и термальные отели (больница Medistate, клиника эстетической хирургии Ильхана Пекдемира, медицинский центр физиотерапии и реабилитации ROMMER International и другие), так и целые ассоциации (Ассоциация здравоохранения Бурсы BUSAT и TESTUD).

В частности, Марьяна Шалай, представляющая интересы стамбульской клиники Medistate в странах СНГ и России, предоставила собравшимся массу полезной информации об учреждении и результатами встречи осталась довольна. «Переговоры в формате workshop показали наличие большого интереса к предлагаемым нами услугам, - сообщила она. – На мой взгляд, это говорит о потенциально высоком спросе на качественный сервис, который мы предоставляем».

С ее точкой зрения согласны и другие специалисты турецкой системы оздоровления. «Собравшиеся с большим интересом воспринимали нашу информацию во время презентации, а на workshop речь уже шла о деталях возможного сотрудничества», - поделился Салих Альпарслан Оздемир, представляющий клинику UMUT.

В результате и российская, и турецкая стороны остались встречей довольны. И, скорее всего, аналогичные деловые мероприятия для профессионалов туризма будут проводиться и в дальнейшем.

/TOURBUS.RU