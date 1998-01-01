Новости Горячие авиановости Авиакомпания Germania объявила о банкротстве/ Суд вновь не признал долг "Трансаэро Турс Центра" перед авиакомпанией "Трансаэро"/ S7 откроет прямые рейсы из Владивостока в Тайбэй

Авиакомпания Germania объявила о банкротстве Немецкая авиакомпания Germania на этой неделе подала в соответствующее ведомство заявление о признании банкротом. "К сожалению, мы в конечном счете не смогли успешно реализовать наши финансовые усилия, направленные на удовлетворение краткосрочных потребностей в ликвидности", — говорится в распространенном заявлении управляющего директора авиакомпании Карстена Балке. "Мы очень сожалеем, что, как следствие, у нас не было выбора, кроме как подать заявление о банкротстве", — отметил он. По словам менеджера, причинами стали резкий рост цен на авиакеросин летом прошлого года с одновременным падением курса евро по отношению к доллару США, а также большое количество технических услуг, необходимых для парка воздушных судов. Частная авиакомпания Germania была основана в 1986 году. Штаб-квартира расположена в Берлине. Маршрутная сеть насчитывает более 55 направлений в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Флот перевозчика вместе с "дочками" Germania Flug AG и Bulgarian Eagle насчитывал 29 самолетов: 14 лайнеров A319, пять — A321 и десять Boeing-737-700. В минувшем году Germania в период с 4 мая по 26 октября осуществляла дважды в неделю прямые регулярные рейсы из Дрездена в Санкт-Петербург. Суд опять не признал долг "Трансаэро Турс Центра" перед авиакомпанией "Трансаэро" Арбитражный суд Московского округа в четверг подтвердил отказ авиакомпании "Трансаэро" признать 414 млн рублей долга ей со стороны признанного банкротом ООО "Трансаэро Турс Центр". Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил кассационную жалобу ОАО "АК "Трансаэро" на решение судов нижестоящих инстанций, отказавших авиакомпании во включении в реестр кредиторов ООО "Трансаэро Турс Центр" с долгом в размере 414 млн рублей. Кассационный суд оставил в силе соответствующее решение Арбитражного суда Москвы от 17 июля 2018 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 октября 2018 года. В суде первой инстанции представитель авиакомпании ссылался на наличие у "Трансаэро Турс Центра" неисполненных обязательств по оплате рейсов на сумму 414 млн рублей. Однако суд, изучив материалы дела, отказал авиакомпании в удовлетворении требования. Арбитражный суд Москвы в апреле 2016 года признал ООО "Трансаэро Турс Центр" несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. О долговых проблемах "Трансаэро" широко известно стало в середине 2015 года. В итоге компания оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей, на правительственном совещании было принято решение о начале процедуры банкротства компании, у нее был отозван сертификат эксплуатанта, в связи с чем она прекратила полеты. В сентябре 2017 года "Трансаэро" была признана банкротом. S7 открывает прямые рейсы из Владивостока в Тайбэй Авиакомпания S7 Airlines с 24 мая начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Тайбэй, говорится в сообщении авиаперевозчика. Полеты будут выполняться по пятницам на Airbus A320. В настоящее время авиасообщения с Тайванем из Владивостока нет. Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались 2,179 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель 2016 года. /TOURBUS.RU Оздоровление в Турции вызвало большой интерес в России Десятки профессионалов приняли участие в презентациях возможностей медицинского и оздоровительного туризма в Турции, прошедших на этой неделе в двух российских столицах Более ста профессионалов приняли участие в состоявшейся сегодня в петербургском Novotel Centre встрече специалистов российского турбизнеса с представителями более десятка турецких предприятий системы оздоровления, организованной Ассоциацией термального и медицинского туризма Турции TESTUD. Два дня назад подобное мероприятие прошло в Москве, также вызвав большой интерес профессионалов туррынка. Встреча, включавшая в себя презентацию термальных отелей, больниц, физиотерапевтических центров и других учреждений здравоохранения Турции, а также workshop в формате В2В и подведение итогов события, была организована TESTUD при участии медиахолдинга «Турбизнес». Благодаря возможности получить информацию из первых рук и лично пообщаться с представителями компаний из Анкары, Стамбула, Бурсы и Памуккале, она вызвала большой интерес среди петербургских специалистов. «Впечатление очень благоприятное – удалось получить массу полезной информации, - поделилась впечатлениями участница встречи Татьяна Потапова. – Уверена, что предложения оздоровительных учреждений Турции вызовут отклик, так как они хорошо сбалансированы по соотношению цены и качества услуг». Поддерживает эту точку зрения и глава компании «Леон элит клуб» Жанна Ямпольская, также активно участвовавшая в семинаре. «Преимущество Турции, по сравнению с другими предложениями, состоит в высоком качестве оздоровительных услуг при их приемлемой стоимости, - считает она. – И сегодня мы убедились, что это действительно так: предложения целого ряда учреждений системы оздоровления Турции нас заинтересовали». Интерес к опыту турецких коллег проявил и президент Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ), генеральный секретарь World medical tourism organization (WMTO) Игорь Платонов. «Да, в известном смысле мы конкуренты и в первую очередь должны развивать отечественный оздоровительный туризм, - сказал он. – Однако при этом желающий получить качественную услугу сам выбирает, где и как ему проходить оздоровление. Поэтому изучение опыта коллег, включая организацию системы оказания подобных услуг, полезно и нам». Что касается турецкой стороны, в петербургской встрече приняли участие представители более десятка оздоровительных учреждений Турции. В их числе как отдельные клиники и термальные отели (больница Medistate, клиника эстетической хирургии Ильхана Пекдемира, медицинский центр физиотерапии и реабилитации ROMMER International и другие), так и целые ассоциации (Ассоциация здравоохранения Бурсы BUSAT и TESTUD). В частности, Марьяна Шалай, представляющая интересы стамбульской клиники Medistate в странах СНГ и России, предоставила собравшимся массу полезной информации об учреждении и результатами встречи осталась довольна. «Переговоры в формате workshop показали наличие большого интереса к предлагаемым нами услугам, - сообщила она. – На мой взгляд, это говорит о потенциально высоком спросе на качественный сервис, который мы предоставляем». С ее точкой зрения согласны и другие специалисты турецкой системы оздоровления. «Собравшиеся с большим интересом воспринимали нашу информацию во время презентации, а на workshop речь уже шла о деталях возможного сотрудничества», - поделился Салих Альпарслан Оздемир, представляющий клинику UMUT. В результате и российская, и турецкая стороны остались встречей довольны. И, скорее всего, аналогичные деловые мероприятия для профессионалов туризма будут проводиться и в дальнейшем. /TOURBUS.RU



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