Новости Россияне в Финляндии: виз меньше, но турпоток не изменился Финские и российские эксперты комментируют изменения, происходящие на рынке российского туризма в Суоми

По данным консульских служб Финляндии, в 2018 году на территории России ими было выдано около 665 тыс. виз, из которых только жители Петербурга получили более 540 тыс. При этом общее количество финских виз, по сравнению с 2017 годом, сократилось на 8 и 9% соответственно, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Оценивая ситуацию, специалисты не считают снижение числа виз критичным для направления, поскольку оно объясняется целым рядом объективных причин. Во-первых, ситуация характеризуется доминированием выдачи многократных виз: в Петербурге, к примеру, из общего количества 99% составляют мультивизы. Причем не менее чем половина из них выдается не менее чем на два года и, таким образом, ее обладатель избавлен от необходимости получать визу ежегодно. Во-вторых, сказывается стоимость евро: девальвация рубля по-прежнему сдерживает поток российских туристов, желающих поехать в Финляндию. А в-третьих, в сложных экономических условиях часть россиян вовсе отказывается от поездок в страны Европы, переориентировавшись на безвизовые направления. При этом сами финны делают все для того, чтобы россиян в их страну приезжало больше: по сведениям консульских учреждений Финляндии, в 2018 году в выдаче визы было отказано лишь половине процента российских заявителей, а в Петербурге этот показатель оказался еще ниже (0,4%). Вместе с тем эксперты в сфере финского туризма не отмечают каких-либо провальных тенденций на направлении. В частности, директор компании GoSaimaa Юха Сорьонен утверждает, что «за последние два года мы ощущаем стабильный рост турпотока из России: нижняя точка кризиса пройдена». «Среди россиян наиболее популярны в Финляндии такие услуги, как спа и аквапарки, а также шопинг, – говорит он. – А поскольку Южная Карелия остается регионом номер один в Финляндии по количеству однодневных поездок с целью шопинга, когда у россиян, к примеру, длинные выходные, у финских торговцев тоже праздник». В этой связи финская сторона отмечает: по числу визитов в Финляндию показатель 2018 года оказался примерно тем же, что и в 2017-м. В свою очередь, в Петербурге фиксируют небольшой рост въезда со стороны финских туристов. В первой половине 2018-го, в частности, в город на Неве их прибыло на 40 тыс. больше, чем за аналогичный период предыдущего года. «Совместно с финскими коллегами мы участвуем в реализации большого проекта «туристического коридора» между Петербургом и регионом Саймы, целью которого является привлечение гостей из третьих стран, - говорит по этому поводу глава Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич. – Поэтому обе стороны весьма заинтересованы в расширении туристического потока на пути из России в Финляндию». Что касается оценок в среде отечественного турбизнеса, то они довольно сдержанные. «По сравнению с «дном» кризиса, когда объем поездок действительно резко уменьшился, сейчас наблюдается его рост, - говорят специалисты работающих на финском направлении компаний. – Однако говорить о том, что есть какой-то существенный скачок, не приходится. Главная причина – экономическая: многим клиентам попросту невыгодно ездить в Финляндию, и поэтому они отправляются в поездку туда только по необходимости. Не считая, конечно, той категории клиентов, которые ездят туда на постоянной основе». /TOURBUS.RU

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