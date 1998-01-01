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Ваша-Чехия.РФ представляет Карловарский край

Запущен совместный онлайн-проект "ЧехТуризма" и издательского дома «Турбизнес»

Запущен совместный онлайн-проект Национального туристического управления Чешской Республики – ЧехТуризм и издательского дома «Турбизнес» «Ваша-Чехия.РФ». Создатели сайта разместили его в зоне РФ, первого в интернете домена на кириллице.

Предполагается, что сайт будет постепенно заполняться информацией о разных регионах Чехии. Первым стал расположенный на западе Чехии Карловарский край, где сосредоточены основные курорты Чехии, а также находится, например, хорошо известная в Европе фабрика чешского стекла «Мозер». Представлен и чешский фарфор. И, разумеется, знаменитая чешская «Бехеровка».

В дополнение к информационным разделам, таким как «Города-курорты», «Достопримечательности», «Активный отдых», «Чешские бренды» и другим, на сайте предусмотрено проведение вебинаров, есть раздел Медиатека с онлайн-брошюрами и видеофильмами.

Предусмотрено размещение на сайте чешских туристических новостей.

Карловарский край известен, прежде всего, как регион медицинского и оздоровительного туризма, но создатели сайта не забыли рассказать и о местных возможностях горнолыжного отдыха.

Сайт сочетает в себе элементы онлайн-академии, в его функционале создан раздел тестирования, ответив на вопросы в котором, пользователь может распечатать прямо с сайта соответствующий сертификат.

Заходите, вас ждет «Ваша-Чехия».